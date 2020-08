DISKURSU PREZIDENTE REPÚBLIKA IHA KOMEMORASAUN ANIVERSÁRIU FALINTIL

Kuartél Jenerál F-FDTL, 20 Agostu, 2020

Tema selebrasaun Loron FALINTIL ba tinan ne’e mak “Ho Espíritu FALINTIL nian, ha’u prontu no desididu atu servi interese Povu no Nasaun nian“. Tema ne’e partikularmente bolu ita ida-idak atu reafirma pozisaun ho reflexu ba istória lala’ok FALINTIL nian durante luta ba libertasaun Pátria.

Valor sira ne’ebé Asua’in FALINTIL husik mai ita mak servi onestu atu kore Povu ida ne’e husi mukit nia laran. FALINTIL, tuir nia naran rasik hatete, harii hodi liberta ita-nia rai husi okupasaun estranjeira, ho objetivu politíku atu manán funu hasoru invazor. Klaru, la fásil atu atinji mehi ida ne’e maibé, liuhusi servisu hamutuk ho ita-nia Povu, sai duni realidade. Tanba ne’e mak ita dehan beibeik katak FALINTIL mak ikan, Povu hanesan bee.

Ohin, espíritu FALINTIL sei fó inspirasaun, kbiit no determinasaun atu ita hotu lao ba oin hamutuk nafatin to’o hetan dezenvolvimentu sosiál no moris-di’ak ba Povu tomak, hodi hametin fiar no domin ba ita-nia an rasik, ba sosiedade no Nasaun tomak, hanesan saída mak Asua’in FALINTIL sira halo ona durante tinan rua nulu resin haat hodi kore Povu husi invazor sira-nia ukun.

Demokrasia no liberdade hanesan konkista boot ida husi FALINTIL, em partikular, no hosi Povu, no jerál. Iha tinan sanulu resin ualo, ita harii no konsolida Nasaun Timor-Leste tuir prinsípiu Estadu Direitu Demokrátiku, tuir Konstituisaun RDTL, no ita hatuur ona Órgaun Estadu ida-idak ho ninia kompeténsia rasik no labele interfere ba malu. Prinsípiu ida ne’e mak ha’u halo no kumpre durante ne’e, maske iha situasaun polítika ne’ebé hamosu dúvidas hosi polítiku-nain balun ba Órgaun Estadu tomak, maibé ita-nia veteranu, kombatente, joven no Povu tomak kontinua tau konfiansa ba Órgaun Estadu nian. Ho orgulhu ha’u saúda maturidade Povu Asua’in Timor-Leste no veteranus FALINTIL iha loron ohin.

Estadu tenke ezerse ninia podér nu’udar entidade públika atu proteje no defende sidadaun sira-nia direitus. Sidadaun sira tenke iha konxiénsia katak hotu-hotu, nu’udar sidadaun, iha direitus maibé iha mós responsabilidades no deveres. Liberdade lao hamutuk ho responsabilidade, nune’e, sidadaun ida ne’ebé livre iha responsabilidade ba ema seluk, ba Povu tomak no ba Estadu. Ho de’it dalan ida ne’e mak ita bele afirma katak ‘Ho espíritu FALINTIL nian, ha’u prontu no desididu atu servi Povu no Nasaun nia interese’.

Iha fatin ida ne’e ha’u kontinua repete tan katak ha’u sei hala’o ha’u nia funsaun hotu nu’udar Komandante Supremu Forsas Armadas no Prezidente Repúblika ba Povu tomak no hakru’uk de’it ba Konstituisaun RDTL.

Hanesan Komandante Supremu Forsas Armadas nian, hakarak afirma mós katak, artigu 87 alínea d) husi Konstituisaun RDTL fó kompeténsia ba Prezidente Repúblika servisu ho Governu no kondús prosesu negosiasaun kona-ba akordu internasionál sira iha área Defeza no Seguransa. Liuhusi akordu sira ne’e, ita tau atensaun ba planu atividade ne’ebé besik ba “diplomasia defeza” ho objetivu atu apoia forsa defeza no seguransa hodi bele kontribui ho di’ak ba polítika esterna.

Maluk veteranu, kombatente no konvidadu sira.

FALINTIL mak Povu nia Liman Kroat!

FALINTIL mosu iha tempu ne’ebé Timoroan sira fahe malu tanba diverjénsia polítika, maibé ho lalais de’it FALINTIL sira kompriende sira nia misaun prinsípal atu asegura dame ba Povu. Tanba ne’e mak FALINTIL hatán ba apelu hosi líderes FRETILIN, Nicolau Lobato, Mari Alkatiri no sira seluk, no iha 20 agostu 1975, sira hala’o duni Insureisaun Jeral Armada ho objetivu atu hatuur kedas seguransa hodi lori ita-nia Povu moris hakmatek filafali iha 1975.

Nu ‘udar brasu armadu FRETILIN nian mak FALINTIL hasoru inkursaun

militar indonézia iha ita-nia fronteira-rai. Iha momentu ne’ebá, hodi fó resposta ba agresaun husi invazor, ita buka atu hasoru no trava sira-nia inkursaun iha ita-nia territóriu. Ita-nia eroína feto sira mós hamriik hasoru inimigu hodi hatudu sira-nia sentimentu patriota. Konsekuénsia ida mak ita lakon eroína di’ak Maria Tapó, ne’ebé hili dalan atu fó nia moris rasik ba ita-nia Pátria. Ha’u temi nia naran entre heroína sira seluk.

Molok Indonézia lansa operasaun militar ho eskala boot, iha 7 Dezembru 1975, Nicolau Lobato hatudu ninia kapasidade lideransa no organizador, banhira nia rasik tun mai sidade Dili hodi halibur no organiza populasaun tomak hodi rekua ba ai-laran.

Kona-ba períodu molok invazaun indonézia, ha’u hakarak lembra mós komandante FALINTIL sira seluk ne’ebé iha knaar importante iha momentu ne’ebá: Rogério Lobato, Hermenegildo Alves, Fernando Carmo, Domingos Ribeiro, Espírito Santo, Guido Soares no sira seluk ne’ebé ha’u labele temi ida-pur-ida. Ha’u-nia respeitu tomak ba sira hotu no sira-nia família.

Iha períodu 1975-1978, FALINTIL hasoru forsa okupasaun ho guerra-de-pozisoins hodi defende ita-nia territóriu, proteje ita-nia populasaun no loke dalan atu reforsa no hametin ita-nia patriotismu. Iha períodu susar ida ne’e, iha bazes-de-apoiu mak ita hametin liután ita-nia unidade no konxiénsia nasionalista hodi hasoru funu naruk ida.

Indonézia, ho Soeharto nia lideransa, simu ekipamentu militar foun no muda sira-nia estratégia okupasaun ba ita-nia rai. Primeiru, okupa pontus estratéjikus, Dili, Baucau no Lospalos ho estratéjia de ‘guerra de desisão rápida’. Ne’e katak iha oras ruanulu resin haat (24) nia laran inimigu tenke manán funu! Durante períodu ida ne’e, diresaun luta – FRETILIN – ho barani hili estratéjia ‘guerra dura e prolongada’ no sura ho ita-nia forsa rasik, tanba faktor barak, inklui faktor militar ka korrelasaun entre forsa rua ne’ebé hasoru malu. Segundu, halo retaliasaun, no ikusmai, ho kampaña serku no anikilamentu ne’ebé uza bombardeamentu husi ró no aviaun no uza mós bomba napalm, sira konsege harahun ita-nia bazes-de-apoiu. Rezultadu mak ita-nia populasaun hamlaha no forsa laiha. Nicolau Lobato mate iha kombate, iha loron 31 fulan Dezembru tinan 1978. Maibé, espíritu FALINTIL La Mate.

Iha Marsu 1981, durante konferénsia iha Maubai, ne’ebé partisipa hosi membru sobrevivente nain rua ousi Komité Sentral FRETILIN, Xanana Gusmão no Ma’ Hunu Bulerek Karataianu, FALINTIL hamriik ho estratéjia foun hodi adopta fali táktika gerrilla móvel ho lideransa komandante Xanana Gusmão nian, nu’udar Komandante das FALINTIL no Komisáriu Polítiku Nasionál hosi FRETILIN.

Iha Setembru 1981, Indonézia lansa fali operasaun boot ida naran `Kikis` no, ho ida ne’e, hamate ita-nia kuadrus polítikus no militares importantes, hanesan Holi Natcha, Nelo Kadomi Timur, Saki Nere Ulas Timur no Hari Nere.

Operasaun ‘Kikis’ violentu tebes, tanba ne’e, iha 13 Outubru 1981, durante selebrasaun Misa kampal iha Lecidere, Dili, Administrador Apostóliku Dom Martinho da Costa Lopes, ho espíritu Kristu nian, ho barani no koerénsia, publikamente denunsia hahalok violentu ida ne’e.

Vontade atu buka solusaun pasífika ba rezolusaun konflitu iha ita nia rai hatudu kedas iha 1983, banhira ho efikásia hosi estratéjia FRETILIN no FALINTIL, Komandante Xanana Gusmão hasoru malu ho Komandante Purwanto, iha Ossú-Larigutu, hodi asina akordu hatun kilat.

Misaun defeza Pátria ne’ebé FALINTIL halo liga direta ho sentimentu Povu ne’ebé hakarak livre no soberanu. Ho sentimentu Povu nian ne’e, Asua’in FALINTIL fó-an tomak ba luta no barak mak lakon sira-nia vida. Ho ida ne’e, Asua’in FALINTIL konsege sai mós matadalan ne’ebé inspira babeibeik Povu, hodi reziste nafatin to’o ita hetan Ukun Rasik- An.

Bainhira forsa indonézia kaptura Komandante Xanana Gusmão, Komandante Ma’ Huno hamriik kedas hodi lidera FALINTIL. Bainhira forsa indonézia kaptura Komandante Ma’ Huno, Nino Konis Santana mak kaer fali knaar Komandante no hafoin nia mate, Komandante Taur Matan Ruak hamriik kedas hodi lidera FALINTIL!

Istória FALINTIL nian hatudu reziliénsia no kapasidade atu hamriik fila fali bainhira hetan susar. Tanba ne’e duni mak ita bolu ‘Gloriozíssimas FALINTIL’.

Hosi mós sakrifísiu Gloriozas FALINTIL nian, hamutuk ho Povu, mak iha 30 Agustu 1999 ita hetan rezultadu liuhosi Referendu, atu ne’ebé organiza hosi Nasoins Unidas-ONU. Ida ne’e hatudu katak Vitória ba Libertasaun Nasionál sosa ho ema barak nia vida.

Maluk veteranu, kombatente no konvidadu sira,

Umanidade hasoru Pandemia Covid-19. Ho nune’e, ha’u nu’udar mós membru Frente Armada ida ne’ebé hola parte iha prosesu luta ne’e, hakarak husu nafatin ba maluk veteranu no kombatente sira, atu nafatin sai matadalan ba komunidade ne’ebé imi pertense bá, hodi buka apoia malu, liuliu iha situasaun pandemia COVID-19 ne’ebé lori moras at mai ita-nia Povu tomak ho ninia konsekuénsias hotu-hotu.

Militares husi F-FDTL

Oficiais, Sargentos e Praças

Forsa Defeza Timor-Leste, hanesan instituisaun kontinuador husi FALINTIL, ne’ebé sei lidera hosi Asua’in FALINTIL sira, hanesan Lere Anan Timur, Falur Rate Laek, Sabika Besi Kulit, Aluc Descartes, Mau-Nana no sira seluk, iha dever atu hatene história no kaer metin valor sira hosi FALINTIL nian, hanesan sakrifísiu, prinsípiu ne’ebé metin, no kapasidade atu reziste, biar la iha meius. Valor hirak ne’e atu F- FDTL bele kaer metin no adapta iha misaun ne’ebé diferente no transforma tuir konjuntura modernu nian hanesan iha kapasidade atu apoia Povu iha dezastres naturais no domina eknolojia foun sira.

Pandemia COVID-19 konsege fó ameasa ba Seguransa Nasionál no ida ne’e hatudu mai ita katak, iha tempu agora, katak defende soberania la’ós de’it ho kilat. Koñesimentu fator importante no fundamental ba forsa F-FDTL, atu buka aprende ho matenek hodi sai lutu ida ne’ebé metin ba Povu tuir prinsípiu no valor Asua’in FALINTIL nian hanesan Sakrifísiu, Lealdade, Dixiplina, Obediénsia, Onestidade, Nasionalismu no Patriotismu. Koñesimentu ne’ebé di’ak, kapasidade moral ne’ebé as no relasaun metin ho Povu, sei halo F-FDTL nia naran morin babeibeik.

Maluk veteranu, kombatente no konvidadu sira.

Estadu iha dever atu valoriza Veteranu sira!

Artigu 11 hosi ita-nia Konstituisaun hatete katak ‘República Democrática rekoñese no fó valor ba Povu Maubere nia rezisténsia sekular hasoru rai-seluk nia dominasaun no ba sira hotu ne’ebé luta ba independénsia nasionál’. Nune’e, iha tinan kotuk, ho Estadu nia naran, ha’u kondekora Asua’in FALINTIL hamutuk sia nulu resin sia (99) ne’ebé dedika sira-nia an ba funu libertasaun nasional durante tinan tinan rua nulu resin haat, tuituir malu. Hosi Asua’in hirak ne’e, balun mate iha kampu batalla, no sira ne’ebé sei moris, barak mak katuas no ferik ona, balun sei moris mukit hela no la’ós saudável. Ho nune’e, Estadu tenke buka tau matan ba sira atu sira mós bele moris ho dignidade. Labele husik ba aban todan ne’ebé sira lori hela to’o ohin loron, iha ita-nia Timor-Leste livre no independente!

Kada tinan Governu aloka orsamentu ba veteranu no kombantente sira ho valor dólar Amerikanu liu millaun ualu nulu resin lima. Ita bele buka dadaun alternativa seluk hodi halo osan ne’e buras atu bele sustenta família veteranu no kombatente sira-nian iha futuru.

Iha sorin seluk, polítika VIII governu atu fó omenajém ba sira hotu ne’ebé mate iha territóriu laran tomak, liuhusi planu atu harii monumentu iha kada Postu Adminstrativu, tenke haree mós ba iha valor kultura ne’ebé ita iha, no importante liu mak fahe informasaun ba veteranu no kombatente sira hodi hasees dúvidas hosi veteranu no kombatente sira-nia família no iha ita-nia sosiedade.

Ha’u fiar katak Governu ida ne’e sei fó atensaun lalais hodi tulun nafatin kombatente sira.

Veteranu sira

Membrus hosi Konsellu Kombatentes Libertasaun Nasionál

Iha oportunidade ida ne’e ha’u apela ba Konsellu Kombatentes Libertasaun Nasionál, ida ne’ebé harii hodi defende intereses kombatentes sira-nia, atu identifika no buka solusaun hodi hadi’ak dadus lubuk ida ne’ebé sei pendente hela, inklui dadus kona-ba veteranu falsu sira. Ho meius ida ne’e mak ita bele fó onra loloos ba eróis da Pátria. Só ita rekoñese uluk veteranus, hafoin ita valoriza sira! Importante mak halo saída mak tenke halo hamutuk ho Ministériu ba Assuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál.

Maluk veteranu, kombatente no konvidadu sira.

Tempu to’o ona atu prezerva istória loloos ba jerasaun sira tuir mai!

Istória loloos mak sei sai abut no valor ne’ebé metin ba jerasaun sira tuir mai. Ho nune’e, husu nafatin ba Governu atu kolabora no halibur dadus hosi kombatentes, organizasaun rezisténsia no ema hotu atu fó apoiu ba ekipa ka organizasaun sira hanesan Komité Orientador 25, Komisaun Peskiza no Elaborasaun Istória Luta Feto Timor, Sentru Audiovisual Max Stahl, Sentru Nasionál – CHEGA, Arkivu no Muzeu Resisténsia no organizasaun seluk tan, ne’ebé hahú rejista no hakerek dadaun istória kona-ba papél organizasaun resisténsia ka organizasaun juventude ka feto nian iha prosesu luta libertasaun nasional.

Ba veteranu no kombatente sira ne’ebé sei moris ha’u apela atu kontinua tatoli imi-nia istória rasik ba imi-nia oan no família sira no ba Povu tomak hodi hatutan ba jerasaun tuir mai.

Istória ne’ebé tuir faktus mak sei fó valor loloos ba sakrifísiu tomak hosi Asua’in sira ba Pátria ida ne’ebé sei hamoris Patriotismu no Nasionalismu no ba jerasaun sira tuir mai atu kaer metin valores solidariedade, espíritu sakrifísiu, kriativu no fó-an tomak ba Povu no Nasaun.

Ba jovem sira atu labele baruk hodi aprende no banati tuir saída mak Asua’in FALINTIL sira hatudu iha tinan rua nulu resin haat nia laran. FALINTIL sira sakrifika sira-nia an total ba Pátria no agora, jovem sira, imi-nia tempu atu kontinua hatutan sakrifisiu Asua’in FALINTIL ho estuda maka’as, badinas no ajuda malu hodi desenvolve rai doben Timor-Leste. Tanba imi jovem sira mak sei sai Asua’in foun ba dezenvolvimentu nian.

Ho nune’e ha’u fiar katak ho istória loloos de’it mak ita-nia jerasaun tuir mai sei iha orgullu atu konta no hakerek nafatin kona-ba Gloriozas FALINTIL nia istória ho LETRA OSAN MEAN.

Militares das F-FDTL

Oficiais, Sargentos e Praças

Nu’udar Komandante Supremu Forsas Armadas, ha’u dirije mensajen espesial ba imi hanesan instituisaun kontinuador hosi FALINTIL atu kontinua kaer metin obra sira-nian no tau iha asaun ne’ebé konkreta iha vida militar nian. Imi mak kontinuador diretu husi FALINTIL!

Estejam à altura da sua obra e da sua ação!

Vivam as Gloriozíssimas FALINTIL!

Viva Timor-Leste!

Obrigado!