PNTL KONTINUA MANTEIN SEGURANSA IHA FRONTEIRA RAI NO TASI

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 27 agostu 2020

Komandante Jerál PNTL, Komisáriu Faustino da Costa, ohin, informa ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, katak PNTL kontinua mantein seguransa iha área fronteira rai no tasi.

Tuir Komandante Jerál PNTL, sidadaun kontinua tama no sai illegal mai Timor-Leste. Polísia Nasionál Timor-Leste no FALINTIL-Forsas Armadas Timor-Leste hametin kooperasaun iha área fronteira rai ninian halo sidadaun balu komesa utiliza tasi hodi tama no sai husi Timor-Leste. Maske nune’e, PNTL liuhusi Unidade Polísia Marítima alerta nafatin hodi kontrolu tasi atu evita ema tama no sai ilegalmente hodi hadaet moras COVID-19.

Maske PNTL hasoru difikuldade oioin iha fronteira, lahó ekipamentu no infraestrutura sufisiente, maibé halo nafatin esforsu makaas hodi kontrolu ema tama no sai husi Timor-Leste.

Ba Prezidente Repúblika, Komisáriu Faustino da Costa informa kona-ba krime sira ne’ebé akontese iha Manatuto, Baucau, Laga no Tibar. Krime sira ne’e iha hela prosesu investigasaun no justisa nia laran.

Faustino da Costa relata asidente trafegu ne’ebé akontese husi fulan janeiru-31 jullu 2020. Durante fulan hitu nia laran asidente trafegu hamate ema na’in-39 iha territóriu nasionál. Husi 39 ne’ebé mate, ema na’in-29 laiha karta kondusaun. Husi 39, na’in 25 mate tanba uza motor ho marka Honda Beat. Husi 39, na’n-5 iletradu. Haree ba faktus ne’e, PNTL sei koordena ho entidade relevante sira atu hotu-hotu halo esforsu oin-oin hamenus númeru asidente sira iha futuru.

MÍDIA PR.