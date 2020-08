PREZIDENTE REP ÚBLIKA RONA ESPLIKASAUN PROSESU ADEZAUN TIMOR-LESTE BA ASEAN HUSI MNEK

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 21 agostu 2021

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, rona aprezentasaun preparasaun adezaun Timor-Leste ba Asosiasaun Nasaun Sudeste Aziátiku, ASEAN, husi Ministra Negósius Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Adaljiza Magno, ne’ebé iha okaziaun ne’e akompaña husi ekipa Diresaun ba Asuntus ASEAN husi MNEK.

“Adezaun ne’e nia preparasaun iha dalan-klaran ona. Señor Prezidente hakarak hatene loloos preparasaun to’o iha ne’ebé”, afirma Ministra Adaljiza Magno, ne’ebé informa iha fulan-setembru ekipa avaliasaun ASEAN sei halo avaliasaun ba preparasaun Timor-Leste iha area sosiu-kultural no iha fulan-outubru, ekipa refere sei halo avaliasaun ba area ekonomia.

Avaliasaun ne’ebé ekipa ASEAN halo, la hanesan ho tinan kotuk, bainhira ekipa ne’e mai rasik iha Timor-Leste hodi halo avaliasaun kona-ba area polítika-seguransa, tinan ida ne’e, tan razaun Pandemia COVID-19, avaliasaun sei halo ho modu entrevista tuir telekonferénsia.

“Preparasaun ne’e la’ós ami mesak. Kuaze Ministériu hotu iha ita-nia Governu envolve. Ami mak hanesan koordenadór, hodi ami mai aprezenta ba Señor Prezidente”, dehan Ministra Estranjeira ne’ebé iha enkontru ho Xefe Estadu esplika apresiasaun husi ekipa ASEAN kona-ba area politika-seguransa Timor-Leste ne’ebé di’ak tebes, preparasaun iha area sosiu-kulturál ne’ebe tuir nia di’ak no preparasaun iha area ekonomia mak presiza hadi’a buat barak hanesan diversifikasaun ekonomia, proteje produsaun nasionál, nakloke ba investimentu no seluseluktan.

Prezidente Repúblika apresia no agradese esforsu husi MNEK hodi lidera preparasaun adezaun ba ASEAN no husu MNEK servisu hamutuk nafatin ho liñas ministerias hodi konsentra iha area ekonomia enkuantu kontinua preparasaun iha area politika-seguransa no sosiu-kulturál.

Prezidente Repúblika subliña importánsia diversifikasaun ekonomia rai-laran no investimentu iha seitór sira produtivu hodi hasa’e kapasidade Timor-Leste hodi hakbiit nia-an iha area hotu hodi hambriik hanesan ho nasaun seluk.

“Primeira vez mak ha’u sente ónra tebetebes ho Ministra Negósiu Estranjeiru mai ko’alia diretamente ho ha’u ho informasaun mais kompleta kona-ba ida ne’e”, hatete Prezidente Repúblika ne’ebé husu MNEK atu kontinua partilla nafatin informasaun kona-ba preparasaun adezaun ASEAN ho Prezidénsia Repúblika.

Iha fulan-Novembru tinan ne’e, ASEAN sei realiza nia simeira ne’ebé iha posibilidade atu pronúnsia mós kona-ba Timor-Leste nia pedidu adezaun ne’ebé hahú kedas iha marsu 2011.

