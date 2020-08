PREZIDENTE REPÚBLIKA HUSU JOVEN APRENDE NO BANATI TUIR ASUA’IN FALINTIL NIA AIN-FATIN

Kuartel Jerál F-FDTL, Díli, 20 agostu 2020

Iha komemorasaun aniversáriu FALINTIL ba dala-45, Prezidente Repúblika husu ba joven atu kontinua aprende no banati tuir asua’in FALINTIL.

Prezidente Repúblika husu ba joven atu labele baruk aprende no tuir saida mak Asua’in FALINTIL hatudu tiha ona iha tinan rua nulu resin haat nia laran:

“FALINTIL sira sakrifika sira-nia an total ba Pátria no agora, jovem sira, imi-nia tempu atu kontinua hatutan sakrifisiu Asua’in FALINTIL ho estuda maka’as, badinas no ajuda malu hodi desenvolve rai doben Timor-Leste. Tanba imi jovem sira mak sei sai Asua’in foun ba dezenvolvimentu nian”, Prezidente Repúblika hateten.

Prezidente Repúblika husu ba Governu atu kolabora no halibur dadus hosi kombatentes, organizasaun rezisténsia no ema hotu atu fó apoiu ba inisiativa organizasaun sira hakerek istória hanesan Komité Orientadór 25, Komisaun Peskiza no Elaborasaun Istória Luta Feto Timor, Sentru Audio Visual Max Stahl, Sentru Nasionál Chega, Arkivu no Muzeu Rezisténsia no instituisaun seluk, ne’ebé hahú rejista no hakerek dadaun istória kona-ba papel organizasaun rezisténsia iha prosesu luta libertasaun nasionál. Tuir Prezidente Repúblika istória loloos mak sai abut no valór ne’ebé metin ba jerasaun tuirmai.

Iha oportunidade ida ne’e, Prezidente Repúblika apela ba veteranu no combatente sira atu kontinua tatoli istória ba oan no família sira no ba Povu tomak hodi hatutan ba jerasaun tuirmai.

“Ha’u fiar katak ho istória loloos de’it mak ita-nia jerasaun tuirmai sei iha orgullu atu konta no hakerek nafatin kona-ba Gloriozas FALINTIL nia istória ho letra osan mean’, Prezidente Repúblika hateten.

MÍDIA PR.