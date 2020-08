PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA LEI MEDIDAS PREVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN

Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, 24 agostu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, promulga Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun.

Promulgasaun Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun sei hametin liután fiar públiku ninian ba instituisaun sira ne’ebé Estadu harii. Atu nune’e, ba oin, implementasaun Lei ne’e sei hametin filafali fiar sidadaun nian ba integridade, transparénsia, efisiénsia, efikásia instituisoins Estadu nian hodi servi ba interese públiku.

Iha karta ba Parlamentu Nasionál, Prezidente Repúblika hateten:

“Prevensaun no kombate kontra korrupsaun la’ós de’it liuhusi aprovasaun lejislasaun no montajen sistema ba institusoins ne’ebé nu’udar núkleu sentral. Importante tebes prevensaun no kombate korrupsaun atu insituisoin funsiona efetivamente, tuir prinsípiu legalidade, izensaun, transparénsia, efisiénsia, efikásia, simplisidade no previsibilidade ba prosedimentus; no mós iha partisipasaun husi atores prinsipais, inkui instituisoins profisionais no sidadaun, iha área no prosedimentu ho finalidade atu servi interese públiku.”

Prezidente Repúblika apela ba Governu no Parlamentu Nasionál atu apoia Komisaun Anti-Korrupsaun,Prokuradória Jerál Repúblika, Polísia Sientífika no Investigasaun Kriminál no Tribunal Rekursu hetan meius nesesáriu atu kombate korrupsaun ho efetivu, liuhusi atribuisaun Orsamentu Jerál Estadu hodi permite iha rekursu umanus espesializadas, tékniku no finanseiru sira, atu susesu iha misaun komplexu ida ne’e iha luta kontra korrupsaun no krime organizadu.

Prezidente Repúblika iha ninia karta ba Parlamentu Nasionál hateten katak implementasaun Lei ba Prevensaun no Kombate Korrupsaun, atu iha impaktu efetivu no alargadu, Lei ne’e rasik presiza fali regulamentasaun komplementar, liuhusi Dekretu-Lei no Dekretu sira seluk, liuliu relasiona ho área vulneravel sira iha verifikasaun korrupsaun no konflitu interese ninian.

Parlamentu Nasionál, iha 20 jullu 2020, aprova Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun ho unanimidade ho votus 61.

