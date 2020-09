PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA PRIMEIRA ALTERASAUN BA DEKRETU-LEI SUPLEMENTU REMUNERATÓRIU

Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, 28 agostu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha 28 agostu, promulga alterasaun dahuluk ba Dekretu-Lei númeru 17/2020, 30 abril, ne’ebé kria suplementu remuneratóriu ba funsionárius, ajentes no traballadóres iha administrasaun públika iha ámbitu prevensaun no kontrolu COVID-19 durante implementasaun estadu emerjénsia.

Primeira alterasaun ba Dekretu-Lei sei aplika ba implementasaun estadu emerjénsia tutuir malu ne’ebé deklara no renovadu liuhusi Dekretu Prezidente Repúblika númeru 29/2020, 27 marsu, 32/2020, 27 abril no 35/2020, 27 maiu.

Iha Dekretu-Lei dahuluk, 30 abril, temi kategoria traballadóres ne’ebé hala’o atividade profisionál ba serbisu prevensaun no kontrolu COVID-19, maibé la temi pessoal sira ne’ebé ezerse funsoins iha sala situasaun iha Centro Integrado de Gestão de Crise, ne’ebé harii ho artigu 29 husi Lei númeru 2/2010, 21 abril, Lei Seguransa Nasionál, ikusmai funsiona hanesan sala situasaun tuir Diploma Ministerial númeru 14/2020, 31 marsu.

Centro Integrado de Gestão de Crise mak responsabiliza koordenasaun resposta nasionál ba pandemia COVID-19, nomeadamente organiza sentru izolamentu no transporte ema hirak ne’ebé sai sujeitu ba izolamentu obrigatóriu no individu sira ne’ebé suspeitu infetadu ho COVID-19, liuhusi serbisu iha sala situasaun.

Iha primeira alterasaun Dekretu-Lei ne’e kategoria traballadóres ne’ebé temi mak Serviço Nacional de Inteligência ne’ebé envolve iha operasaoins oin-oin ba prevensaun no kontrolu COVID-19 no traballadores primeira liña ne’ebé serbisu iha task force, iha munisípius no Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, hodi implementa medidas prevensaun no kontrolu COVID-19 iha nível lokál,

Traballadores seluk ne’ebé elijivel atu hetan suplementu remuneratóriu tanba prestasaun atividade profisionál iha servisu ba prevensaun no kontrolu COVID-19 mak: médiku ne’ebé hala’o atividade iha sentru izolamentu, hala’o prevensaun no kuidadu saúde ba pasiente ho COVID-19; enfermeira iha postus fronteiras no sentrus izolamentu, ema sira ne’ebé tulun asaun médika iha postus fronteiras, sentrus izolamentu; tékniku análize laboratóriu; tékniku saúde públika ne’ebé hala’o knaar iha postus fronteiras, tékniku radiolojia ne’ebé envolve iha atividade diagnóstika COVID-19; militáres Forsas Armadas no ajentes PNTL ne’ebé envolve iha operasaun ba prevensaun no kontrolu COVID-19; pesoál Ajénsia Investigasaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentar, pesoál Diresaun Nasional Quarentena no Bioseguransa husi Serviços de Migração no Autoridade Aduaneira ne’ebé hala’o funsaun iha aeroportus, portus no postus fronteira, pesoál servisu protesaun sivíl, inklui bombeiros; pesoál Direção Nacional de Segurança e Protecção do Património Público, ne’ebé envolve iha risku ba infesaun COVID-19; pesoál husi servisu autoridade ka administrasoins munisipais ne’ebé responsabiliza atu rekolla, transporte no dispozisaun lixu sólidu iha áreas urbanas; pesoál ne’ebé hala’o serbisu iha autoridade no administrasoins munisipais responsavel ba ordem públika no jestaun merkadu.

Prezidénsia Repúblika simu Dekretu-Lei ne’e husi Governu, iha 25 agostu 2020.

MÍDIA PR.