PREZIDENTE REPÚBLIKA SEI RONA HANOIN SIRA KONA-BA PEDIDU DEKLARASAUN ESTADU EMERJÉNSIA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 4 agostu 2020

Ohin dadersan, 4 Agostu, Prezidente Repúblika simu husi Governu Timor-Leste pedidu atu halo deklarasaun estadu emerjénsia ba períodu loron tolu nulu iha territóriu nasionál tomak.

Haree ba artigu 85, alínea g) Konstituisaun RDTL, Prezidente Repúblika konvoka membru sira seluk husi órgaun konsulta – Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu – atu rona ida-idak ninia hanoin kona-ba pedidu deklarasaun estadu emerjénsia husi Governu.

Reuniaun Konsellu Superior Defeza no Seguransa sei hahú aban, tuku 9 liu minutu 30 dadersan no Konsellu Estadu, sei hahú tuku 11.

Hafoin tetu opiniaun husi membrus Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu mak Prezidente Repúblika foin deside. Karik Prezidente Repúblika deside katak presiza duni Deklarasaun Estadu Emerjénsia, sei husu autorizasaun husi Parlamentu Nasionál, liuhusi mensájen ida. Karik Parlamentu Nasional aprova pedidu ne’e, Prezidente Repúblika sei deklara Estadu Emerjénsia liuhusi Dekretu Prezidensiál.

Konvite husi Prezidente Repúblika hato’o ona ba membru hothotu Konsellu rua ne’e.

Membru sira ne’ebé halo parte Konsellu Superior Defeza no Seguransa mak: Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, Primeiru-Ministru no Ministru Interiór Taur Matan Ruak, Ministra Negósius Estranjeirus no Kooperasaun Maria Adalzija Magno, Ministru Defeza Filomeno Paixão, Ministru Justisa Manuel Cárceres, Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL Lere Anan Timur, Komisáriu PNTL Faustino da Costa no Diretór Jerál Servisu Nasionál Intelijénsia Manuel Serrano. Halo mós parte iha Konsellu ne’e, membru sira nomeadu husi Parlamentu Nasionál: Adérito Hugo da Costa, David Dias Ximenes, Abel Pires da Silva. Membru sira nomeadu husi Prezidente Repúblika mak: José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ no Cristina da Silva.

Membru sira ne’ebé halo parte Konsellu Estadu mak Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, Eis-Prezidente Repúblika Xanana Gusmão, Eis-Prezidente José Ramos-Horta, Eis-Prezidente Repúblika no atuál Primeiru-Ministru Jeneral Taur Matan Ruak, Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Longuinhos Guterres Lopes. Halo parte mós Konsellu ne’e membru sira nomeadu husi Prezidente Repúblika: Óscar Lima, Alcino de Araújo Barris, Maria Dadi Soares Magno, Laura Soares Abrantes no Faustino da Costa. Husi Parlamentu Nasionál: Eduardo de Deus ‘Dusae’, Aurora Ximenes, José Cornélio Guterres, Árcangelo de Jesus Gouveia Leite no José dos Santos ‘Naimori Bucar’.

Hanesan akontese iha reuniaun sira Konsellu rua ne’e nian iha ámbitu pedidu deklarasaun estadu emerjénsia ne’ebé liu ona, Prezidente Repúblika konvida mós ba reuniaun aban nian, Dr. Rui Araújo, Dra. Danina Coelho, nu’udar médiku no mós Sr Daniel dos Santos Carmo, nu’udar Diretor Executivo FONGTIL.

