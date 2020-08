PRIMEIRU MINISTRU RELATA PREPARATIVUS BA OJE NO IMPLEMENTASAUN PLANU REKUPERASAUN EKONÓMIKU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 27 agostu 2020

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, ohin, informa ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, kona-ba preparativu ba Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 no 2021 no Planu Rekuperasaun Ekonómiku.

Konsellu Ministru aprova Proposta Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 ho valór 1,49 biloins. Montante 1,49 biloin sura husi despeza sira desde fulan janeiru no planu ezekusaun ba fulan hirak tuirmai, bainhira Orsamentu Jerál Estadu Prezidente Repúblika promulga. Iha fulan setembru 2020, Governu sei aprezenta Proposta Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020. Proposta Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 sei aprezenta iha Parlamentu Nasionál, iha fulan setembru tanba molok ne’e xumba iha Parlamentu Nasionál, iha janeiru 2020.

Primeiru Ministru informa mós kona-ba preparativus ba implementasaun Planu Rekuperasaun Ekonómika ne’ebé aprova tiha ona iha Konsellu Ministru. Governu hala’o dadaun serbisu atu integra Planu Rekuperasaun Ekonómika ba Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2021. Taur Matan Ruak hateten katak ba Planu Rekuperasaun Ekonómika iha $ 142 miloins.

Relasiona ho ezekuzaun Fundu COVID-19, Primeiru Ministru hateten:

“Ezekusaun la’o di’ak, maibe osan ne’e seidauk gasta hotu, tanba COVID-19 ne’e sei iha . Gasta to’o tinan ne’e remata.”

Governu aloka orsamentu ba Fundu COVID-19, iha fulan abril ho valór $ 150 miloins, no iha júnu ho $ 69.5 miloins. Valór osan ne’e aloka ba sosa ekipamentus, medikamentus, foos, rehabilitasaun infraestrutura, transporte, komunikasaun no apoiu finanseiru ba uma kain, empregu, selu osan funan kréditu 60 % no subsídiu temporariu ba sidadaun timoroan iha estranjeiru.

