MENSÁJEN PREZIDENTE REPÚBLIKA BA DEKLARASAUN ESTADU EMERJÉNSIA

Palásiu Prezidensial Nicolau Lobato, 5 setembru 2020

Maun-bin-alin sira iha Timor-Leste no rai-li’ur

Povu doben Timor-Leste

Iha 6 agostu liubá, ha’u hato’o mensajen ba Povu tomak, katak tanba moras Covid-19, ita presiza moris fulan ida tan ho regras no medidas hatuur ho estadu emerjénsia.

Horseik, loron 4 setembru, oras sanulu resin ida, minutu lima nulu resin sia kalan, estadu emerjénsia dahaat ramata.

Molok estadu emerjénsia dahaat ramata, Governu hato’o proposta ba Prezidente Repúblika iha loron 27 agostu 2020 atu deklara dala ida tan estadu emerjénsia ba territóriu nasional tomak durante loron tolu nulu.

Tuir Konstituisaun haruka, Prezidente Repúblika konsulta kedas Konsellu Estadu no Konsellu Superiór Defeza no Seguransa. Hafoin rona Konsellu rua ne’e, ne’ebé haforsa pedidu Governu, Prezidente Repúblika husu autorizasaun ba Parlamentu Nasionál iha 1 setembru 2020. Ho autorizasaun husi Parlamentu Nasionál no ho kbiit Konstituisaun fó ba Prezidente Repúblika, ha’u deklara Estadu Emerjénsia ba loron tolu nulu tan, hahú ohin, 5 setembru, sábadu, zero oras, no sei ramata iha 4 outubru 2020, domingu kalan, tuku sanulu resin ida no minutu lima nulu resin sia, iha territóriu tomak.

Maluk sira,

Husi anúnsiu dahuluk kazu pozitivu iha 21 marsu 2020 to’o agora, ita detekta kazu pozitivu rua nulu resin hitu maibé rua nulu resin neen rekupera ona. Nain ida de’it mak sei kontinua hela nafatin iha fatin izolamentu, Klínika Vera Cruz, maibé sei la fó risku ba komunidade tanba kontrola hela.

Sulan ema mai husi rai-liur iha kuarentena tenke akompaña mós ho medida preventiva sira seluk.

Tuir rekomendasaun husi Organizasaun Mundial Saúde no Ministériu Saúde medida preventiva importante tebes ne’ebé ita hotu presiza haktuir mak:

– uza máskara;

– fase liman beibeik ho sabaun; no

– hadook-an malu metru ida ho balu.

Povu doben Timor-Leste

Tanbasá ita kontinua ho estadu emerjénsia? Tanba ida ne’e medida preventiva ida atu ita hasees-an husi moras Covid-19 hada’et ba komunidade husi sira ne’ebé tama-mai husi rai sira eluk, liuliu husi rai viziñu, Indonézia no Austrália.

Númeru kazu pozitivu konfirmadu sa’e liután iha ita-nia país viziñu. Loron-loron mosu tan kazu konfirmadu foun. Iha Austrália mate ona ema atus neen resin. Mate ona iha Indonézia ema liu rihun hitu, inklui iha Nusa Tengara Timur, provínsia halo fronteira ho Timor-Leste.

Nune’e, moras Covid-19 bele tama tan, iha momentu ne’ebé de’it, husi ema ne’ebé hakaat fronteira-rai, fronteira-tasi, mai ho karreta ka la’o ain, aviaun ka ró.

Moras foun ne’e bele tama diretamente ho ema mai husi rai-li’ur ka husi sira ne’ebé kontakta ho sira ka husi sasán kontaminadu ho vírus ne’ebé kauza moras Covid-19.

Hotu-hotu ne’ebé tama husi dalan legál ka husi dalan ilegál, la hatudu kedas sinál katak bele iha moras Covid-19. Enkuantu hela iha kuarentena, balun hatudu sinál katak bele iha moras Covid-19. Pesoál saúde halo kedas teste. Banhira rezultadu teste fó-sai pozitivu ba ema ruma, pesoál saúde haketak no lori kedas ema ne’e bá fatin izolamentu, Klínika Vera Cruz, hodi labele hada’et ba ema seluk. Atu hasees moras tama komunidade, hotu-hotu ne’ebé tama iha kuarentena tenke halo teste molok sai husi ne’ebá. Karik ema ruma pozitivu, sira ne’ebé tama-mai hamutuk ho nia, tenke hela tan loron sanulu resin haat, iha kuarentena. Ida ne’e mak prosedimentu loos hodi prevene no kontrola moras Covid-19.

Maluk sira

Moras Covid-19 bele tama lalais liu ho ema ne’ebé asintomátiku. Katak ema ne’e lori hela vírus iha nia isin maibé nia rasik la hatene-an tanba laiha sintoma ka la sente moras. Tanba nia la sente no ita la haree sinál moras nian, ema asintomátiku ne’e la kuidadu an no ita mós la kuidadu-an tanba ita hanoin nia la’ós problema mai ita. Ita bolu ema ne’e portadór vírus. Se ita husik ema portadór vírus tama de’it iha Timor-Leste, ita fó lisensa ba mós vírus ne’e tama iha ita-nia rain.

Tanba ne’e mak importante hatama ema iha kuarentena obrigatória atu pesoál saúde bele halo kontrole di’ak no la husik vírus ne’e hada’et husi ema ba ema.

Bainhira Estadu hatama ema asintomátiku ida iha kuarentena, Estadu suspende ema ne’e nia direitus, liberdades no garantias fundamentais balun ne’ebé Konstituisaun fó ba ema hotu. Direitu sira ne’ebé suspende mak labele la’o ba mai iha territóriu laran, labele simu família no amigu sira enkuantu hela iha ne’ebá no labele hili hela-fatin tuir sira-nia hakarak rasik. Biar balun bele hela iha uma rasik, tanba iha kondisoins, ekipa vijilánsia tenke tau matan atu sira kumpre regras kuarentena nian.

Durante loron sanulu resin haat, ba ema sira ne’ebé tenke sulan-an iha fatin-kuarentena ka iha uma rasik, Estadu la’ós limita de’it maibé suspende sira-nia direitus, liberdades no garantias fundamentais balun ne’ebé temi ona. Nune’e, suspensaun ba direitus, liberdades no garantias fundamentais balun halo tuir limites ka sasukat Konstituisaun nian, maibé la halakon.

Ha’u husu ba maluk sira hotu atu tuir medidas estadu emerjénsia ne’ebé autoridade kompetente sira sei implementa. Husu mós ba entidade responsável sira atu fornese meius protesaun ba pesoál liña-oin no haree oinsá kontrola di’ak liután iha fronteira, aeroportu, portu, pontu entrada ne’ebé de’it no fatin-kuarentena, atu Covid-19 labele hada’et ba komunidade. Ita hotu tenke preokupa ho kondisoins servisu di’ak ba pesoál liña oin, ne’ebé servisu loron-kalan, hodi proteje ita hotu husi moras at ne’e.

Povu doben Timor-Leste

Ho laran ksolok mak ha’u agradese apoiu ba estadu emerjénsia hato’o husi arsebispu metropolitanu, D.Virgílio do Carmo da Silva, iha 2 setembru, loron tolu liubá, iha parókia Comoro.

Ha’u fiar katak ho apoiu nafatin husi sosiedade sivíl tomak no ajénsia internasional sira, liuhusi ida-idak nia esforsu ka nu’udar grupu, ekipa sira koordena no lidera husi Ministériu Saúde bele hala’o sira-nia servisu ho di’ak.

Hasees-an husi moras Covid-19 importante tebes ba ita idak-idak hodi ita bele tau matan ba ita-nia família, amigu sira, komunidade no Povu tomak.

Ita hein katak país sira ho siénsia no teknolojia moderna hetan lalais vasina nu’udar meiu atu hasa’e ita-nia defeza no hasees ita hothotu husi moras Covid-19.

Enkuantu ita servisu hamutuk ba prevensaun no kombate Covid-19, Governu Timor-Leste, nu’udar órgaun ezekutivu, buka mós dalan atu oinsá hasa’e dezenvolvimentu lalais liu, ho benefisíu ba Povu tomak.

Ho Planu Rekuperasaun Ekonómika ba tempu badak, médiu no naruk, ha’u fiar katak ita sei la’o ba oin organizadu liu, iha prosesu haburas lalais Timor-Leste no lori ita-nia Povu ba moris-di’ak!

Maibé atu Timor-Leste buras babeibeik, ita presiza mós moris saudável.

Ha’u fó-hanoin filafali : Atu hadook-an duni husi Covid-19, ida-idak presiza haktuir medida preventiva tuir mai ne’e:

uza máskara, fase liman beibeik ho sabaun no hadook-an malu, metru ida ho balu.

Ho kuidadu sira ne’e mak ita hala’o ita-nia servisu loron-loron durante estadu emerjénsia ida ne’e. Instituisaun públika no privada, eskola, loja, merkadu, transporte no fatin públiku ne’e bé de’it sei la taka. Toos-nain no traballador ne’ebé de’it bele halo servisu baibain.

Ho medida preventiva mak ita bele hasees-an husi Covid-19.

Saúde iha ita-nia liman rasik!

Viva Timor-Leste!