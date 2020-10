PREZIDENTE REPÚBLIKA HUSU AUTORIZASAUN BA PARLAMENTU NASIONÁL

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 30 setembru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, hafoin rona Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu nia opiniaun favoravel ba pedidu Governu nian, hato’o mensajen husu autorizasaun husi Parlamentu Nasionál ba estensaun estadu emerjénsia daneen ba periódu loron tolu nulu.

Iha reuniaun ne’e, Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu rekomenda ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, atu hato’o mensajen ba Parlamentu Nasionál hodi dekreta estadu emerjénsia ba loron tolu nulu. Periódu estadu emerjénsia dalimak ba loron-tolu, hahú husi 5 setembru sei remata iha 4 outubru 2020.

Iha reuniaun ne’e, Prezidente Repúblika rona membru Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu nia hanoin konaba pedidu Governu ba estensaun estadu emerjénsia. Membru Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu favoravel ba pedidu husi Governu nian atu halo estensaun ba estadu emerjénsia.

Estadu emerjénsia ba daneen sei parsialmente suspende no limite direitu ba sirkulasaun internasionál, liberdade sirkulasaun no fixasaun residénsia iha pontu hotu-hotu iha territóriu nasionál no direitu ba rezisténsia.

Chefe da Casa Civíl, Francisco Vasconcelos, hafoin reuniaun Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu hateten:

“Medidas hotu hanesan pedidu uluk. Iha fronteira mak sei restritu liután atu prevene tama sai ilegal sira ne’e no mós atu kuidadu tebes ita-nia sidadaun sira atu labele hadaet moras ne’e.”

Governu sei implementa medidas prevensaun ne’ebé restritu liután ba sidadaun sira ne’ebé tama iha kuarentena.

Desde marsu 2020 to’o ohinloron, Timor-Leste rejista kazu pozitivu COVID-19 na’in-1, na’in 27 rekuperadu.

Tanba COVID-19 nu’udar moras importad ne’ebé rejista iha marsu 2020, Estadu foti kedas medidas preventiva hodi implementa estadu emerjénsia, desde 28 marsu 2020 to’o ohinloron atu prevene no kontrola COVID-19 atu la hadaet babeibeik hodi hamosu kalamidade públika. Timor-Leste implementa estadu emerjénsia ba dalimak ona.

