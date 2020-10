PREZIDENTE REPÚBLIKA DEKRETA ESTADU EMERJÉNSIA DAHITUK

Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, Díli, 28 outubru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha 27 outubru 2020, dekreta estadu emerjénsia dahituk ba loron loron tolu-nulu (30), hahú husi tuku 00.00 iha 4 novembru 2020 (kuarta feira) no termina iha tuku 23.59 iha 3 dezembru 2020 (kinta feira).

Deklarasaun estadu emerjénsia sei abranje territóriu nasionál tomak.

Estadu emerjénsia sei parsialmente suspende direitus ba sirkulasaun internasionál, liberdade sirkulasaun no fixasaun rezidénsia ba kualker pontu iha territóriu nasionál no direitu ba rezisténsia.

Autoridades públikas kompetentes sei impoin restrisoins nesesárias ba redusaun risku hadaet nian no ezekuta medidas prevensaun no kombate epidemia, hanesan distansiamentu sosiál, kuarentena ba suspeitu infesaun, izolamente ba moras no suspeitus, konfinamentu domisiliáriu, uzu obrigatóriu maskara, fase-liman no distánsia fízika.

Prezidente Repúblika dekreta estadu emerjénsia hafoin Parlamentu Nasionál, iha 27 outubru, fó autorizasaun ba renovasaun.

Membru Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu, iha 26 outubru, rekomenda ba Prezidente Repúblika atu hato’o mensajen ba Parlamentu Nasionál husu autorizasaun ba renovasaun estadu emerjénsia tuir pedidu husi Governu. Membru Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu hato’o opiniaun katak dalan di’ak liu kombate coronavirus mak prevensaun tanba haree ba kapasidade país nia atu hatan ba propagasaun COVID-19.

Pedidu Governu ba estensaun estadu emerjénsia ninian tanba haree ba evolusaun preokupante ba situasaun epidemiolójika no proliferasaun kazu rejistadu ho COVID-19 ne’ebé aumenta iha nível rejionál no nível mundiál.

Desde fulan marsu, COVID-19 nu’udar moras importadu, Timor-Leste implementa kedas estadu emerjénsia bainhira rejista kazu pozitivu ida. Implementasaun estadu emerjénsia nu’udar medidas preventiva no kontrolu COVID-19 atu hases sidadaun hotu-hotu husi kalamidade públika.

Ohinloron Timor-Leste rejista kazu pozitivu na’in-ida. Desde marsu 2020 to’o ohinloron, ema na’in-29 rekuperadu no laiha ema ida mak mate.

