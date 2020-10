PREZIDENTE REPÚBLIKA DEKRETA ESTADU EMERJÉNSIA DANEEN

Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, Díli, 3 outubru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, 3 outubru 2020, dekreta estadu emerjénsia daneen ba loron loron tolu-nulu (30), hahú husi tuku 00.00 iha 5 outubru 2020 (segunda feira) no termina iha tuku 23.59 iha 3 novembru 2020 (tersa feira).

Deklarasaun estadu emerjénsia sei abranje territóriu nasionál tomak.

Prezidente Repúblika dekreta estadu emerjénsia hafoin Parlamentu Nasionál, ohin, 3 outubru, fó autorizasaun ba renovasaun.

Deklarasaun estadu emerjénsia sei parsialmente suspende no limite direitu ba sirkulasaun internasionál, liberdade sirkulasaun no fixasaun rezidénsia iha pontu hotu-hotu iha territóriu nasionál no direitu ba rezisténsia.

Membru Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu, iha 30 setembru, rekomenda ba Prezidente Repúblika atu hato’o mensajen ba Parlamentu Nasionál husu autorizasaun ba renovasaun estadu emerjénsia tuir pedidu husi Governu.

Desde fulan marsu, COVID-19 nu’udar moras importadu, Timor-Leste implementa kedas estadu emerjénsia bainhira rejista kazu pozitivu ida. Implementasaun estadu emerjénsia nu’udar medidas preventiva no kontrolu COVID-19 atu hases sidadaun hotu-hotu husi kalamidade públika.

Husi kedas fulan marsu 2020 to’o ohinloron, Timor-Leste rejista kazu pozitivu na’in-ida no na’in-27 rekuperadu.

