PREZIDENTE REPÚBLIKA HUSU ORGANIZASOINS KLANDESTINA HALO KOORDENASAUN HO CCLN

Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, Díli, 1 outubru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, husu ba Confederação Unidade das Organizações Frente Caixa Clandestina em Timor-Leste (CUOFCCTL) atu halo koordenasaun serbisu ho Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional (CCLN) nu’udar organizasaun mahon ba veteranu sira.

Prezidente Repúblika husu ba konfederasaun atu rejista tuir lei haruka hodi nune’e organizasaun ne’e bele iha ninia kapasidade no personalidade jurídiku.

Confederação Unidade das Organizações Frente Caixa Clandestina em Timor-Leste mosu husu inisiativa organizasoins klandestina hamutuk 11, hanesan Sagrada Família, HAOK, Santo António, FITUN, ORJUMATIL, Orgão 8, Haburas, SAFARI, Nove-Nove, Zero Um no K.K Ailaletek atu hametin unidade nasionál no haforsa patriotismu. Iha tempu badak, hafoin besik tinan ida halo konsolidasaun ba ninian estabelesimentu, organizasaun ne’e sei priense rekezitus legal nu’udar entidade formal ida.

Prezidente interinu CUOFCCTL, Tadeus Sebastião Sarmento ‘Deus’, informa katak organizasaun ne’e presiza nafatin hetan orientasaun husi Xefe Estadu ba lalaok organizasaun ninian.

Prezidente Repúblika informa katak organizasaun rezisténsia sira presiza distingi kargu sira ne’ebé asume durante iha tempu iha luta ba libertasaun nasionál no iha tempu Timor-Leste nu’udar estadu direitu no demokrátiku. Prinsípiu no valór rezisténsia ninian mak tenke sai nafatin matadalan ba ema hotu-hotu atu harii no hametin Estadu no Nasaun Timor-Leste.

Prezidente Repúblika hateten katak laiha dúvida ba partisipasaun organizasoins klandestina ninian iha luta libertasaun nasionál. Papél organizasaun klandestina nian iha luta libertasaun nasionál importante tebetebes.

Confederação Unidade das Organizações Frente Caixa Clandestina em Timor-Leste nu’udar organizasaun independente ne’ebé la afilia ba partidu polítiku no organizasaun arte marsiais no ritual hodi kontribui ba prosesu dezenvolvimentu nasionál.

MÍDIA PR.