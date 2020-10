PREZIDENTE REPUBLIKA KO’ALIA DIREITU FETO NO LABARIK HO PLAN INTERNATIONAL

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 12 outubru 2020

Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo hala’o audiénsia ho estrutura Plan Internasionál Timor-Leste (PITL), ne’ebé lidera husi nia Diretora Nasionál, Dillyana Ximenes no akompana mós ho labarik feto no mane hamutuk na’in 6.

Ba Xefe Estadu, Diretora Dillyana Ximenes relata kona-ba komemorasaun Loron Internasional ba Labarik-Feto iha tinan ida ne’e, ne’ebé PITL hamutuk ho nasaun 22, sei lansa mós kampaña ‘Freedom on line’ ho objetivu halakon asédu no abuzu ba labarik-feto no feto-klosan sira iha media sosial.

Iha oportunidade ne’e, Cecilia Mendonça Nascimento reprezentante labarik feto nasaun 22, lee karta aberta ‘Freedom On Line’ ba Prezidente Repúblika. Iha karta ne’e hakerek ba kompania media sosiál sira hanesan Instagram, Facebook, Twitter no Tiktok atu kria mekanismu ne’ebé seguruliu ba labarik-feto no feto-klosan sira. Iha karta ne’e mós relata kona-ba abuzu online ne’ebé labarik feto sira hasoru.

Cecilia Mendonça haktuir katak peskiza ne’ebé halo tiha ona ba labarik feto hamutuk 14.000 iha nasaun 22, hatudu katak 50% labarik-feto sira hetan asédu online no 42% lakon konfiansa tanba asédiu online. Ho nune’e, sira husu ba Prezidente Repúblika no ema hotu-hotu atu hola parte iha kampaña ne’ebé halo dadauk.

Prezidente Repúblika apoiu inisiativa sira ne’ebé PITL halo relasiona ho kampaña ‘Freedom Online” nune’e labarik-feto no feto-klosan sira bele sente seguru asesu ba media sosiál. Xefe Estadu prekupa tebes ho ita-nia sosiedade, liuliu sosiedade ida agora ne’ebé deshonra ba ita-nia feto maluk sira. Xefe Estadu apela katak ho dignifika feto no respeitu feto, Timor-Leste sei iha futuru.

Iha 30 juñu tinan ne’e, PITL asina Memorandu Entendimentu ho Prezidénsia Repúblika hodi halo kooperasaun iha promosaun igualdade jéneru, hapara violénsia no diskriminasaun hasoru labarik feto no feto enjerál.

Iha kooperasaun ne’e mós konkorda Espoza Prezidente Repúblika, Cidalia Lopes Nobre Mouzinho Guterres sai nu’udar Embaixadora ba Kampaña “Impaktu Negativu Hosi Kaben Sedu no Isin Rua Sedu no mós Hapara Violénsia Hasoru Labarik, Labarik Feto no Feto iha Timor-Leste”.

PITL nu’udár organizasaun umanitária internasionál ida ba dezenvolvimentu komunitáriu ne’ebé sentradu ba labarik sira, liu-liu realiza direitu labarik feto, ne’ebé la hó afiliasaun relijioza, polítika no la haree ba tinan, orijen étniku, rasa, kondisaun fízika, mentál no kondisaun sósiu-ekonómiku.

PITL serbisu ona iha Timor-Leste dezde tinan 2001 no atualmente iha programa ne’ebé foka iha Munisípiu Aileu ho Ainaro no suporta intervensaun projetu espesífiku iha Munisípiu Lautem, Ermera no Dili.

Mídia PR