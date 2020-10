PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA DEKRETU-LEI MEDIDAS APOIU BA FAMÍLIA LIUHUSI SESTA BÁZIKA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 6 outubru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo,ohin, promulga Dekretu-Lei kona-ba medidas apoiu ba famílias, liuhusi atribuisaun “sesta bázika”, ba operadores ekonómikus lokais , iha ámbitu planu rekuperasaun ekonómiku, no kria rejime espesiál aprovizionamentu ba efeitu.

Dekretu-Lei ne’e regula kona-ba mekanismu no kondisoins ba implementasaun medidas apoiu ba famílias, liuhusi atribuisaun sestas bázikas, hanesan produtores agrikolas no operadores komersiais ba produtus alimentares no ijiene pesoál, nasionais no lokais, ho perspetiva estimulasaun ekonómiku ba kurtu prazu no insentiva produsaun no komérsiu iha nível lokál no nasionál.

Sesta bázika kompoin husi ai-han esensiál no produtus ijiene ka voucher sosa nian ne’ebé koresponde sasan ho valór hanesan hodi envolve produtores agrikolas, produtores no operadores komersiais, membru ida-idak iha uma kain ne’ebé sei hetan apoiu no rejista iha Livru Rejistu Uma Kain to’o 11 maiu 2020.

Sesta bázika sei fahe ba membru ida-idak iha uma kain sira iha fulan novembru no dezembru 2020. Montante ba sesta bázika mak ho valór $25 ba membru ida-idak iha uma kain ba kada fulan, ba fulan rua nian.

Implementasaun medidas apoiu ba família sei lidera husi Ministru Koordenadór ba Asuntu Ekonómikus ne’ebé koopera ho servisu públiku relevante no instituisoins la’ós Administrasaun Públika ninian. Membru Governu ne’ebé responsavel ba área saúde sei halo validasaun ba lista produtus atu hatene ninian nutrisaun no sanitáriu husi kada produtu ai-han.

Membru Governu ne’ebé tau matan ba área administrasaun estatál sei serbisu hamutuk ho autoridades no administrasoins munisipais no sukus ba elaborasaun lista xefe família no númeru totál ba membru uma-kain ne’ebé sei sai benefisiáriu no organiza ninia distribuisaun. Membru Governu ne’ebé responsabiliza ba área solidariedade sosiál no inkluzaun disponibiliza rede nasionál no sentru solidariedade sosiál iha munisípiu sei apoiu distribuisaun sesta bázika.

Konsellu Ministru aprova diploma ne’e iha 23 setembru 2020 iha ámbitu Planu Rekuperasaun Ekonómika tuir Rezolusaun Governu númeru 28/2020, 19 agostu.

