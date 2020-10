PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA LEI OJE 2020

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 19 outubru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, uza nia kbiit Konstitusionál hodi promulga Dekretu hosi Parlamentu Nasionál N.° 23/V – Orsamentu Jerál Estadu 2020.

Prezidente Repúblika konklui katak Dekretu Parlamentu Nasionál tuir presupostu no rekizitus ne’ebé iha konformidade ho dispozisoins aplikáveis Konstituisaun Repúblika no nia Lei sira, no mós kondisoins polítikas ba nesesidade, konveniénsia no preménsia no nune’e, promulga ohin Lei Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020.

Parlamentu Nasionál aprova Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 ho valór globál 1.497,04 miloins dolares amerikanu. Dotasaun orsamentu fahe tuir klasifikasaun ekonómika tuirmai: US $ 207,3 milioins ba Saláriu no Vensimentus, US $ 563,0 milloins ba Bens e Servisus, US $504,3 miloins ba Transferénsias Públikas, US $9,2 miloins ba Kapitál Menor no US $ 213, 4 miloins ba Kapitál Dezenvolvimentu.

Osan ne’ebé gasta tiha ona husi Janeiru 2020 to’o agora, liuhusi rejime duodesimal, tama mós iha OGE 2020 ne’ebé Prezidente Repúblika promulga ohin no Parlamentu Nasional haruka ona ba Jornál Republika.

Nune’e, Orsamentu Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020, ho montante total temi iha leten, refere ba despeza ne’ebé halo tiha ona no sei hala’o to’o Dezembru 2020. Orsamentu ne’e inklui despezas ba estabilizasaun ekonomia husi efeitu negativu COVID-19 no husi udan no mota-sae iha sidade Díli, no sei kobre medidas ba rekuperasaun ekonómika, iha ámbitu Planu Rekuperasaun Ekonómika, aprovadu husi VIII Governu Konstitusionál, iha agostu 2020.

Dekretu Parlamentu Nasionál númeru 23/V, aprovadu husi Parlamentu Nasionál iha 8 outubru 2020 no Prezidente Repúblika simu, iha 9 outubru 2020.

