TRIBUNAL REKURSU SEI HALO FORMASAUN BA IMPLEMENTASAUN LEI MEDIDAS PREVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 20 outubru 2020

Prezidente Tribunál Rekursu, Deolindo dos Santos, ohin, iha audiénsia ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, informa katak sei halo formasaun ba juiz, auditor, ofisiál justisa atu kompriende di’akliu Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun.

Formasaun ba juiz, auditor no ofisiál justisa sei hala’o iha 12 fevereiru antes Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun tama iha vigor.

Formasaun ne’e sei hasa’e koñesimentu juiz, auditór no ofisiál justisa atu hotu-hotu iha perspetiva hanesan ba Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun. Lei ne’e rasik preve norma balu ba operadór sira iha Tribunais atu deklara sira-nia riku soin.

Prezidente Tribunal Rekursu hateten katak Tribunais hahú funsiona normal hafoin ferias judisiál. Funsionamentu normal Tribunal ninian fasilita redús kazu pendente sira. Atu hakbesik justisa ba Povu, Tribunal movel tama sai munisípiu sira atu tesi-lia.

Deolindo dos Santos informa kona-ba pedidu auditoria husi Governu ba instituisaun estadu ninian. Camara de Contas sei halo publika matéria nonaran instituisoins publikas ne’ebé sai alvu ba auditoria bainhira hetan ona aprovasaun iha plenária.

Iha tinan-2020, Camara de Contas halo auditoria ba instituisoins 5, inklui ZEESM. Rezultadu auditoria ba ZEESM, ida publika tiha ona no ida sei iha prosesu auditoria nia laran. Tuir Prezidente Tribunal Rekursu hateten katak posibilidade sei aprova tan auditoria ba instituisaun rua iha tinan ne’e nia rohan.

Relasiona ho deklarasaun Prokuradór Jerál Repúblika kona-ba diskorda ho desizaun juiz nian ne’ebé fó pena kaman ba kazu droga nian, Deolindo dos Santos hateten:

“Atu emite opiniaun sira hanesan ne’e, di’akliu emite iha prosesu, atraves rekursu. Orsida iha rekursu, juiz sira iha Tribunal Superior mak bele avalia katak desizaun ne’e loos ka la loos, di’ak ou la di’ak, pena ne’e adekuadu ka la adekuadu so atraves de rekursu. Lei la permite ha’u nu’udar juiz atu ko’alia kona-ba kazu konkretu ruma iha públiku. Lei hateten seja prokuradór, juiz tenke emite opiniaun legal iha prosesu bainhira la konkorda.”

Prezidente Repúblika promulga Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun promulga iha 24 agostu 2020. Lei ne’ebé aprova unanimidade iha Parlamentu Nasional ho votus 61. Lei ne’e atu iha impaktu efetivu no alargadu presiza fali regulamentasaun komplementar, liuhusi Dekretu-Lei no Dekretu sira seluk, liuliu relasiona ho área vulneravel sira iha verifikasaun no konflitu interese ninian.

Prezidente Repúblika iha promulgasaun ba Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun hateten ba Parlamentu Nasionál katak Prevensaun no kombate kontra korrupsaun la’ós de’it liuhusi aprovasaun lejislasaun no montajen sistema ba institusoins ne’ebé nu’udar núkleu sentral. Importante tebes prevensaun no kombate korrupsaun atu insituisoin funsiona efetivamente, tuir prinsípiu legalidade, izensaun, transparénsia, efisiénsia, efikásia, simplisidade no previsibilidade ba prosedimentus; no mós iha partisipasaun husi atores prinsipais, inkui instituisoins profisionais no sidadaun, iha área no prosedimentu ho finalidade servi interese públiku.

