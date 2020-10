XEFE ESTADU MAIOR JENERÁL PREOKUPA HO MEMBRU PNTL ENVOLVE ATIVIDADE ILEGAL

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 7 outubru 2020

Xefe Estadu Maior Jenerál, Major Jenerál Lere Anan Timur, iha audiénsia ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, preokupa tebes ho membru PNTL ne’ebé viola regra no envolve atividade ilegál iha fronteira.

Major Jenerál Lere Anan Timur preokupa ho númeru sidadaun tama no sai husi fronteira ilegalmente tanba membru PNTL balu mak fasilita.

“Halo seguransa mak viola fali regra. Komandante no ajentes balun fasilita. Balun hasai ona no transfere ba parte Loro-sa’e,” Lere Anan Timur hateten.

Xefe Estadu Maior Jenerál husu sidadaun sira konxiente kona-ba impaktu husi moras COVID-19 ba família no komunidade tanba bele hadaet moras ho lalais no hamate ema barak. Preokupasaun ne’e bazeia ba númeru kazu ho COVID-19 ne’ebé aumenta maka’as iha país viziñu Indonézia, liliu iha parte Provinsia Nusa Tenggara Timur ne’ebé Timor-Leste fahe fronteira-rai hamutuk.

Haree ba númeru pasajen ilegal tama no sai husi Timor-Leste ne’ebé aumenta, Governu hasai ona medidas fortes ba estadu emerjénsia ba daneen. Sidadaun sira ne’ebé sai no tama Timor-Leste la kumpre regras, sei selu multa entre dolar tolu nulu no atus rua lima nulu no tenke selu rasik nia kuarentena.

Lere Anan Timur informa katak seidauk iha akordu kona-ba utilizasaun aeroportu Baucau ninian ba forsa militár husi Estadus Unidus Amerika. Tanba ne’e, Lere Anan Timur husu ba polítiku sira labele baralla situasaun. Kooperasaun entre forsas armadas husi nasaun rua mak iha parte tékniku militár ninian. Forsas Armadas husi Estadu Unidus Amerika kontribui ba dezenvolvimentu Timor-Leste ninian liuhusi harii eskola no klínika sira.

Iha tempu badak, F-FDTL sei koopera ho PNTL hodi provizoriamente koloka nia postu entre Laga no Baguia fó seguransa ba komunidade sira ne’ebé sente kontinua moris iha ameasa nia laran husi membru Grupu Arte Marsiais.

MÍDIA PR.