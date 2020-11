BRUNEI NIA APOIU BA TIMOR-LESTE NIA ADEZAUN SAI MEMBRU ASEAN IMPORTANTE

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 17 novembru 2020

Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo agradese Brunei Darusalam nia apoiu ba Timor-Leste nia adezaun ba ASEAN.

Iha audiénsia despedida ho Embaixadór Haji Adnan Bin Haji Jaafar, Prezidente Repúblika haksolok tebes ho apoiu Brunei Darusalam ba Timor-Leste nia adezaun ba ASEAN. Brunei Darusalam sei lidera ASEAN husi 1 janeiru-31 dezembru 2021 ne’ebé sei sai momentu importante tebes ba Timor-Leste nia adezaun ba ASEAN.

Prezidente Republika hateten katak Timor-Leste kompleta dadaun kritériu sira relasiona ho pilar Polítika Seguransa, Komunidade Ekonómiku, no Komunidade Sosiu-Kultural.

Embaixadór hateten katak Brunei Darusalam sei halo esforsu atu tulun Timor-Leste nia adezaun ba ASEAN no hato’o nia apresiasaun no hospitalidade ne’ebé durante ne’e simu husi entidade kompetentes no Povu durante hala’o nia misaun diplomátika.

Prezidente Repúblika fiar katak relasaun bilateral entre nasaun rua sei metin babeibeik ho embaixadór foun.

MÍDIA PR.