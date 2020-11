DISKURSU PREZIDENTE REPÚBLIKA DEMOKRÁTIKA TIMOR-LESTE IHA TOMADA DE POSSE MINISTRU FINANSAS

Dili, 23 de Novembro de 2020

Exelénsia Señor Prezidente Parlamentu Nasional, Sr. Aniceto Guterres

Exelénsia Señor Primeiru-Ministru no Prezidente PLP, General Taur Matan Ruak

Exslénsia Venerandu Juiz-Prezidente Tribunal Rekurso, Dr. Deolindo dos Santos

Señores Eis-Titulares

Señoras no Señores Deputadus

Señoras no Señores Membrus VIII Governu

Señor Sekretáriu-Jeral partidu FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri

Señor Vise-Prezidente Komisaun Jurisdisaun partido PLP, Tiago Sarmento Amaral

Señor Konselleiro partidu KHUNTO, José dos Santos Naimori Bucar

Señor Dekanu Korpu Diplomátiku

Señores Representantes Konfisoens Relijiosas

Autoridades Civis no Militares

Prezadus amigus

Ha’u saúda Dr. Rui Augusto Gomes, ne’ebé to ohin, hala’o knaar nu’udar asesor Prezidente Repúblika, tanba simu reponsabilidade hato’o husi Sua Exa Primeiru-Ministru, Jeneral Taur Matan Ruak, tuir dalan Konstituisaun haruka.

Ho konfiansa tomak no esperansa katak dezempeñu finanseiru no ekonómiku husi Governu no setor públiku en-jeral sei hadiák liután, mak ha’u deside nomeia Dr. Rui Gomes nu’udar Ministru Finansas.

Nomeasaun Dr. Rui Gomes nian ba Ministru Finansas sai efeitu liuhusi Dekretu Prezidensial númeru 68/2020, publika ohin iha Jornal Repúblika.

Haktuir nomeasaun ne’e mak ha’u foin fó pose liubá.

Signifika katak Ministru Finansas foun hahú ninia knaar husi ohin ba oin, husi loron ne’ebé nia simu pose husi Prezidente Repúblika.

Nune’e, Dr. Rui Gomes sei kaer knaar mamuk ne’ebé husik hela husi Ministru Finansas uluk, Dr. Fernando Hanjam, ne’e bé husu ezonerasaun tanba kestaun saúde. Prezidente Repúblika simu ninia pedidu ezonerasaun no sai efetivu liuhusi Dekretu Prezidensial númeru 67 /2020, hahú ohin, 23 novembru 2020.

Prosesu ezonerasaun no nomeasaun ba membru Governu husi Prezidente Repúblika, hafoin simu proposta husi Primeiru-Ministru, haktuir artigu 86 alínea h) no artigu 106 númeru 2, husi hotu ita-nia Konstituisaun Repúblika.

Iha okaziaun ida ne’e, ha’u hakarak dezeja ba Dr. Hanjam atu rekupera lalais ninia saúde hodi bele hala’o filafali ninia knaar profisionál, ba ninia benefísiu rasik, família nian no ba mós ba ita-nia Povu no ita-nia País.

Iha 30 outubru 2017, ha’u nomeia no fó pose ba Dr. Rui Gomes nu’udar Ministru Planu no Finansas VII Governu, lidera husi Dr. Mari Alkatiri. Iha períodu ne’ebé nia lidera Ministériu kompleksu ne’e, nia hala’o ho kompeénsia no lideransa ezemplar no kaer metin duni jestaun efikás ba finansas públikas iha situasaun ida ne’ebé difísil no nakonu ho limitasaun tanba bele de’it uza rejime duodesimál.

Ita iha espetativa boot tebes katak Dr. Rui Gomes, liuhusi ninia knaar nu’udar Ministru Finansas, sei husik marka pozitiva no ezemplar ba VIII Governu no ba ita-nia País.

Atu hala’o di’ak knaar sira ne’ebé nia simu ho pose ida ne’e, Dr Rui sei haktuir matadalan prinsipál sira hanesan Programa VIII Governu, Planu Rekuperasaun Ekonómika no ninia espresaun iha Orsamentu Jeral Estadu ne’ebé sei aprova husi Parlamentu Nasional, Señor Ministru

Hosi ohin ba oin, Ita-Boot hassoru dezafiu foun ida iha ita-nia vida polítika no profisionál. Atu ko’alia loloos, ami kompreende katak knaar ne’e todan ba Ita-Boot, Señor Ministru! Susesu ba misaun ida ne’e la’ ós depende de’it husi Ita-Boot maibé depende mós ba apoiu husi Ita-Boot ninia família direta no husi ema hotu ne’ebé loron-loron hale’u Ita-Boot.

Governu konta duni ho V. Exa ba tarefa espesiál atu tau matan ba área planeamentu no monitorizasaun anuál orsamentu no finansas públikas no mós atu kontribui ho efikásia, efisiénsia no efetividade ba jestaun finanseira públika, atu bele hadi’ak duni servisu aprovizionamentu, dexentralizasaun finanseira, jestaun rigoroza ba kontas públikas no atu hasa’e ekonomia nasional babeibeik.

Planu Rekuperasaun Ekonómika, prepara husi Komisaun ida ne’ebé señor Ministru lidera, ho pedidu husi VIII Governu no aprova ona husi Governu, haree liuliu ba ema tanba iha medidas atu hamenus lalais impaktu husi krize pandémika no iha mós medidas ho prazu médiu no naruk ne’ebé hakarak hala’o atu hadi’ak kondisaun moris populasaun sira-nian, rendimentu família sira-nian, no mós atu hasa’e babeibeik ekonomia ita-nia Rain nian.

Ita nia knaar nu’udar Ministru Finansas ba implementasaun Planu Rekuperasaun Ekonómika sei simu ksolok husi hotu-hotu ne’ebé hahú hala’o ona misaun murak atu hamenus efeitu husi covid-19 iha tempu badak no kontribui ba rekuperasaun ekonomia nasional.

Ohin, Prezidente Repúblika lakon asesor diák tebes ida maibé iha sorin seluk, Governu manán ema ida ne’ebé íntegru, dedikadu no efisiente, manán ekonomista interdixiplinar espesializadu iha dezenvolvimentu, ho esperiénsia profisionál liu tinan rua nulu.

Prezidente Repúblika hato’o rekoñesementu ba servisu no kualidade excelente no dedikasaun estraordinária hosi Dr. Rui Gomes durante períodu ne’ebé nia hala’o kna’ar nu’udar asesor pesoal Prezidente Repúblika .

Ha’u ramata ho dezeju katak ha’u-nia amigu Dr Rui Gomes sei hetan susesu boot iha ninia misaun foun serví Pátria libertada, Timor-Leste!

Viva solidariedade institusionál!

Viva Povu Timor-Leste. Viva Timor-Leste

Obrigadu.