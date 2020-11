JOVENS SAI SOLUSAUN BA PROBLEMA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 10 novembru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hateten katak joven tenke sai solusaun ba problema.

Iha audiénsia ohin ho Sekretariu Estadu ba Juventude no Desportu, Abrão “Nokosiku” Saldanha, Prezidente Repúblika hateten katak tema ne’ebé hili ba Loron Nasionál Juventude, Joven Kontribui ba Sosiedade ida Rezilente, pertinente tebebtes iha kontestu Timor-Leste ohinloron ninian tanba ne’e joven tenke sai solusaun ba problema. Importante tebetebes atu halo preparativus ba rezilénsia joven nian atu hasoru problema oioin ne’ebé nasaun enfrenta.

Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu informa katak iha tempu luta ba ukun rasik-an joven sira hasoru ameasa okupasaun Indonézia ninian maibé iha kontestu agora jovens tenke sai rezilente atu hasoru dezafiu oioin hanesan ameasa COVID-19, mudansa klimátika no revolusaun teknolójia komunikasaun no informasaun tanba ne’e presiza harii rezilénsia atu hasoru dezafiu ekonómiku, sosial no kulturál.

Papél estadu mak promove no kria espasu ba jovens atu enkuadra sira-nia an iha prosesu dezenvolvimentu nasionál.

Prezidente Repúblika apresia tebes inisiativa juventude sira nian ba komemorasaun Loron Nasionál Juventude no konfirma atu partisipa no sei hato’o diskursu.

Sekretáriu Estadu Juventude Desportu hato’o preparativus ba komemorasaun nian ne’ebé joven sira organiza iha Díli no munisípiu sira liuhusi atividade oioin hahú kedas ho reflesaun iha 27/28 outubru nu’udar loron mate saudozu Sebastião Gomes, konsulta médika massal ba sobrevivente 12 novembru no nia família, reflesaun iha 11 novembru, sertame, kompetisaun hakerek, kompetisaun drum band, semináriu no konsertu múzika.

Sekretáriu Estadu ba Juventude no Desportu informa ba Prezidente Repúblika katak demografikamente joven ho idade 35 mak kraik konstitui 75 % nu’udar poténsia boot ba deznvolvimentu nasionál. Jovens hatudu tiha ona katak hafoin reseita fundu minarai ninian, reseita prinsipál ba Timor-Leste mak mai husi poténsia joven sira-nia ne’ebé serbisu iha tasibalun liuhusi remesso ka remittances. Tanba ne’e jovens tenke sai autór ba kriasaun.

Governu fó apoiu finanseiru ba komemorasaun iha Díli no munisípiu sira bazeia ba kriatividade joven sira nian.

“Orsamentu mesmu ki’ik maibé Governu rekoñese kapasidade joven sira nian no joven sira mak foti inisiativa organiza no sira organiza liu saida mak Governu hanoin,” Abrão Saldanha hateten.

