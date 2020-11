MENSAJEN PREZIDENTE REPÚBLIKA BA PRIMEIRA ASEMBLEIA JERAL KONSELLU KOMBATENTES LIBERTASAUN NASIONAL

Maluk membrus Diresaun Konsellu Kombatentes Libertasaun Nasional



Dili, 18 NOVEMBRU 2020

Maluk eis-kombatentes Frente Armada, Frente Klandestina no Frente Diplomátika/Esterna iha Timor-Leste no rai-li’ur.

Ha’u agradese ho laran-ksolok tebes konvite espesiál husi Sr Riak Leman, Prezidente Consellu Kombatentes Libertasaun Nasional mai ha’u atu mai halo abertura ba Primeira Asembleia Jeral Konsellu Kombatentes Libertasaun Nasional.

Maibé ohin ha’u labele marka prezensa iha enkontru boot ida ne’e tanba ha’u kumpre hela ha’u-nia kompromisu hakbesik-an ba Povu doben iha Ermera hodi haree no rona rasik ita-nia ema nia halerik no hakarak, ba ohinloron no abanbairua, ba sira-nia família no ba komunidade tomak iha munisípiu ida ne’e.

Ha’u konvida membrus Governu balun hodi akompaña ha’u-nia vizita ida ne’e. Ha’u konvida sira tanba vizita prezidensial ida ne’e halo mós ho objetivu atu ukun-nain sira iha oportunidade atu haree no rona rasik problema ohinloron nian no hanoin hamutuk ho Povu, oinsá haburas rai ida ne’e lalais no ho di’ak atu serví ema hotu-hotu.

Ha’u hein katak iha vizita ne’e, ha’u bele hasoru malu mós ho Ermeraoan sira ne’ebé tama iha ita-nia istória nu’udar Kombatentes Libertasaun Nasional no mós ho Sekretáriu Estadu Oan Soro ne’ebé hala’o hela servisu iha Ermera.

Ohin iha ita-nia ukun an ne’e, ita presiza harii kondisaun atu hako’ak nafatin eis-kombatentes libertasaun nasional nu’udar edukador ba valores no prinsípius ne’ebé ita hakarak hametin nafatin atu ita-nia Povu tomak la’o ba oin ho domin, respeitu, fó liman ba malu, no moris iha pás no estabilidade laran no hatuir regras Estadu Direitu Demokrátiku.

Konstituisaun RDTL, liuhusi artigu 11, valoriza kontribuisaun husi ema hotu-hotu ne’ebé luta ba independénsia nasional. Tanba ne’e, Konsellu Kombatentes Libertasaun Nasional, harii liuhusi dekretu-lei ida, iha 2018, nu’udar organizasaun atu hako’ak kombatentes husi Frente Armada, Klandestina no Esterna/Diplomátika.

Ho laran-haksolok mak ha’u haree katak Konsellu ne’e hahú la’o dadaun ona ho hanoin no hahalok rasik, ho diresaun ida ne’ebé hatene haree de’it ba interese membrus hotu-hotu nian.

Iha Asembleia Jeral ida ne’e maluk sira sei diskute proposta ba Planu Anual no ba Planu Estratéjiku ba tinan 2020-2024.

Tama iha proposta sira ne’e idéia furak oioin maibé ita presiza haree kedas no klean kona-ba kapasidade iha rekursus umanus, ekipamentu no teknolojia no mós orsamentu atu bele implementa iha tinan haat tuir mai.

Idéia ida mak Fundu Veteranus. Ha’u hatene katak Sekretáriu Estadu Oan Soro sosializa hela kona-ba Fundu Veteranus iha munisípiu Ermera no ha’u fiar katak kombatentes libertasaun nasional hotu-hotu iha Timor-Leste tomak no rai-li’ur sei simu inisiativa di’ak ida ne’e tanba haburas espíritu konta ho kbiit rasik ne’ebé ita kaer metin iha tempu luta libertasaun nasional no lori ita ba vitória.

Moris ho kbiit rasik dignifika ita ida-idak nu‘udar timoroan responsável iha ita-nia Rain doben Timor-Leste livre no independente. Ita-nia oan sira aprende mós husi ita oinsá moris ho kbiit rasik no espíritu ida ne’e mak tenke buras babeibeik iha uma kain ida-idak. Ita tenke hamenus dependénsia husi Estadu, husi Fundu Minarai atu osan iha Fundu ne’e bele lori mós benefísiu ba ita-nia jerasaun tuir mai.

La’ós fásil ba diresaun Konsellu atu lori ba oin mehi hotu-hotu maibé ha’u fiar katak, ho espíritu koletivu haree malu nu’udar família, ita bele hakaat dezafiu ho barani boot liu no hetan susesu.

Iha Kongresu Kombatentes Libertasaun Nasional halo iha tinan 2019 moto mak “Nain ba Ukun-an, Riin ba Nasaun”.

Ba Asembleia Jeral ida ne’e moto mak “Servidores do Povo e da Nação”

Ho moto rua ne’e iha ulun, ha’u fiar katak eis-Kombatentes Libertasaun Nasional sei ajuda duni ukun-nain sira hala’o knaar hotu-hotu, liuliu ba Planu Rekuperasaun Ekonómika ne’ebé VIII Governu hasai ona no presiza hotu-hotu nia kontribuisaun atu bele iha susesu. Foku prinsipal husi Planu ne’e mak saúde, edukasaun, agrikultura liuliu agrikultura familiar no saneamentu báziku.

Prezidente Repúblika konta nafatin ho kbiit, matenek, barani no determinasaun no espíritu sakrífisiu no dedikasaun husi eis-Kombatentes Libertasaun Nasional husi frente hotu-hotu no ba aspetu hotu-hotu ba ita-nia dezenvolvimentu sósiu-ekonómiku atu hadi’ak lalais no babeibeik kondisaun-moris ba Povu tomak.

Ha’u hakarak saúda eis-kombatentes hotu-hotu hela iha rai-laran no rai-li’ur no apela ba imi hotu-hotu atu fó liman ba malu no serví nafatin Povu no Nasaun Timor-Leste hanesan horiuluk.

Ha’u fiar katak Fundu Veteranus sei la’o ba oin ho jestaun di’ak no loron ruma fó mós dalan ba kombatente no veteranu sira hetan rendimentu rasik no babeibeik, atu nune’e, bele sustenta-an rasik no atu satisfás nesesidade sira seluk no oan sira-nia asesu ba edukasaun no saúde

Molok ramata, ha’u fó-hanoin ba partisipantes hotu-hotu katak ita sei moris iha estadu emerjénsia fulan ualo ona. Ha’u deklara estadu emerjénsia tanba hakarak proteje ita-nia Povu husi moras covid-19. Husu ba maluk sira hotu atu hatuir medidas prevensaun tuir mai:

– Uza máskara bainhira hetan malu ho ema

– Fase liman beibeik ho sabaun;

– Hadook-an malu metro ida ho balun;

Ita-nia saúde iha ita-nia liman! Ho saúde di’ak mak ita bele tau matan ba família, ba komunidade no ba ita-nia País.

Parabéns ba Konsellu Kombatentes Libertasaun Nasional!

Susesu ba Asembleia Jeral Kombatentes Libertasaun Nasional!

Viva Kombatentes Libertasaun Nasional iha Frente Armada, Klandestina no Esterna/Diplomátika!

Viva Povu Timor-Leste!