PARLAMENTU NASIONÁL TENKE SAI EFISIENTE NO EFIKÁSIA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 9 novembru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, halo audiénsia ho Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres, hodi ko’alia kona-ba kestaun efisiensia no efikasia orgaun lejislativa ninian.

Aniceto Guterres hateten katak prioridade prinsipál bainhira asume kargu iha fulan-maiu mak funsionamentu normál Parlamentu Nasionál nian. Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 aprova tiha ona no ida seluk ba tinan 2021 iha prosesu nia laran. Ho funsionamentu normal Parlamentu Nasionál, ba oin sei introdús mudansa atu garante efisiénsia no efikasia.

“Ko’alia konaba kestaun efisiénsia no efikasia iha ligasaun ho administrasaun no jestaun parlamentu nian ne’ebé afeta ba produtividade deputadu ninian hala’o knaar nu’udar orgaun lejislativu no fiskalizadór,” Prezidente Parlamentu Nasionál hateten.

Parlamentu Nasionál sei iha preparasaun ba faze reforma atu hadi’ak sistema no kondisaun hodi nune’e deputadu sira bele sai produtivu liután.

Prezidente Parlamentu Nasionál hato’o prosesu Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2021 ne’ebé la’o hela hodi liga ho kalendáriu estadu ninian. Bainhira mak orsamentu bele hetan aprovasaun. Tuir Konstituisaun, Prezidente Repúblika iha 30 dias atu halo promulgasaun. Se la la’o tuir nia prazu, to’o janeiru OJE 2021, Prezidente Repúblika seidauk promulga sei iha ninian implikasaun, orsamentu duodesimal sei aplika filafali.

Governu entrega Proposta Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2021 iha 15 outubru. Maske nune’e iha atrazu kuaze semana rua relasiona ho fornesimentu informasoins no dokumentus nesesáriu ba Proposta Orsamentu Jerál Estadu. Dokumentu sira foin tama iha Parlamentu Nasionál, iha 29 outubru.

Komisoins iha Parlamentu Nasionál hahú audiénsia públika ho entidade relevante sira iha 6 novembru no sei remata iha 17 novembru 2020. Iha 23 novembru komisaun hotu-hotu sei submete relatóriu ba Komisaun C. Komisaun C sei iha loron 7 atu elabora pareser hodi lori ba plenária. Debate jeneralidade ba OJE 2021 sei hala’o iha 1 dezembru.

Proposta Orsamentu Jerál ba tinan-2021 refleta Planu Rekuperasaun Ekonómika ne’ebé Governu aprova iha Konsellu Ministru iha 19 agostu 2020 hodi prioritiza ba agrikultura, turizmu, abitasaun, kapitál umanu no reforma institusionál.

Valór totál Proposta Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2021 mak billoins $ 1,89.

MÍDIA PR.