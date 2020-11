SERBISU OBRIGATÓRIU MILITÁR SEI IMPLEMENTA BAINHIRA MEMBRU F-FDTL EFETIVU ATINJI ONA 4000

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 25 novembru 2020

Xefe Estadu Maior Jenerál, Major Jenerál Lere Anan Timur iha audiénsia ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo hateten katak servisu militár obrigatóriu implementa bainhira membru efetivu F-FDTL atinji ona 4000 to’o 5000.

“Lei Servisu Militar obrigatoriu implementa depois efetivu autorizadu iha. Bele implementa ona. 4000-5000 iha ona ne’e bele halo rotasaun, Xefe Estadu Maior Jenerál hato’o ba Prezidente Repúblika.

Governu aprova Dekretu-Lei kona-ba Servisu Militár Obrigatóriu hodi fó oportunidade ba foin-sa’e ho idade 18-28 durante fulan-18 tuir formasaun militár no sidadania.

Xefe Estadu Maior Jenerál preokupa kona-ba estadu nia prezensa to’o iha nível aldeia tanba autoridade lokal sira liliu husi suku to’o aldeia barakliu abandona sira-nia responsabilidade. Husi aspetu seguransa ninian bele provoka instabilidade. Tanba ne’e, Xefe Estadu Maior Jenerál husu atu Governu bele hatudu nia ukun to’o iha nível aldeia.

“Ha’u fiar Prezidente Repúblika, Primeiru Ministru nu’udar veteranu no apoiu tomak ami-nian. Sei halo Timor la’o tuir dalan ne’ebé loos no di’ak ba prosperu no estabilidade iha ita-nia rai-laran,” Major Jenerál Lere Anan Timur hateten.

MÍDIA PR.