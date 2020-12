CHEFE CASA CIVÍL AGRADESE APOIU GOVERNU XINA BA ATIVIDADE ESPOZA PREZIDENTE REPÚBLIKA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 15 dezembru 2020

Chefe Casa Civíl, Francisco Maria de Vasconcelos, agradese apoiu husi Govenu Xina ba Timor-Leste liuhusi Gabinete Apoiu Atividade Konjuge hodi hadi’ak povu nia moris.

Kooperasaun entre Prezidénsia Repúblika no Governu Xina sei fó kbiit ba Espoza Prezidente Repúblika atu kontinua hala’o servisu sosial sira hanesan kombate ba mal nutrisaun, asisténsia ba ema kbiit-laek sira, kampaña kontra violénsia doméstika, apoiu inisiativa ekonómika husi grupu feto sira no formasaun ba grupu feto vulneravel sira.

Governu Xina liuhusi nia Embaixadór iha Timor-Leste, Xiao Jianguo, entrega apoiu finanseiru ho valór US$ 15 mil ba Gabinete Apoiu Atividade Espoza Konjuge hodi hatutan programa sosiál, ekonomia no edukasaun ba feto, labarik no ema ho nesesidade espesiál.

Apoiu ne’e nu’udar parte husi kompromisu entre Governu Xina ho Espoza Prezidente Repúblika ba tinan-rua iha área asisténsia sosiál ba feto, labarik, kbiit-laek no ema ho nesesidade espesiál.

Valór osan US$ 15 mil nu’udar parte husi kompromisu Governu Xina sei fó apoiu US$ 150 mil, husi 2018-2020.

Embaixada Xina no Gabinete Apoiu Atividade Konjuge kompromete atu serbisu hamutuk hamenus kiak iha Timor-Leste.

Embaixadór Xina apresia tebes serbisu Espoza Prezidente Repúblika ninian ne’ebé importante tebes ba povu nia moris loroloron no sente onradu bele fó apoiu ba misaun nobre ida ne’e. Kooperasaun Governu Xina ho Gabinete Apoiu Atividade Espoza Konjuge amigavel tebetebes. Apoiu ne’e nu’udar kontinuasaun de’it husi kooperasaun ne’ebé eziste tiha ona.

MÍDIA PR.