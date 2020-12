MENSÁJEN PREZIDENTE REPÚBKLIKA IHA SELEBRASAUN ANIVERSÁRIU DIOCESE DE DILI BA DALA UALO NULU

Dili, 8 desembru 2020

Exeléncia Reverendíssima Dom Virgílio do Carmo da Silva, Arcebispo Metropolita de Dili,

Exelénsia Reverendíssima Dom Norberto Amaral, Bispo de Maliana no Presidente da Conferência Episcopal Timorense

Exelénsia Reverendíssima Dom Basílio de Nascimento, Bispo Baucau no Sekretáriu Conferência Episcopal Timorense

Señor Reprezentante Santa Sé iha Timor-Leste, Monseñor Marco Sprizzi

Distintus konvidadus

Señoras no señores

Ha’u agradese konvite husi Dom Virgílio do Carmo da Silva no Amo Padre Guilhermino da Silva, Prezidente Komisaun Organizadora, atu hakaat ba Sé Catedral Dili, nu’udar Prezidente Repúblika, atu ita hotu selebra hamutuk loron importante ida ba istória Diocese Dili nian, ba Igreja Católica tomak no ba mós Povu Timor-Leste.

Tanba moras mak ha’u labele marka prezensa maibé hakarak hato’o lia menon ba serimónia importante ida ne’e ho Estadu Timor-Leste nia naran.

Exelénsia sira

Maluk katóliku sira

Ho haksolok boot mak Prezidente Repúblika, ho Estadu nia naran, rekoñese no valoriza kontribuisaun boot husi Igreja Católica ne’ebé hala’o ninia misaun evanjélika hamutuk ho edukasaun no formasaun ba timoroan sira.

Husi eskola katólika sira, hahú husi ensinu pré-primáriu to’o fali eskola profesor katekista, eskola Profesores Posto Eng Canto Resende, no husi Colégio de São José/ Dare, Colégio de Santo António/Lahane, Escola de Artes e Ofícios, Colégio Imaculada da Conceição no Colégio Nuno Alvares, iha Soibada, Colégio de S. Isabel, iha Manatuto, no Colégio de Santa Terezinha, iha Viqueque, no mós husi Semináriu sira, mak maioria timoroan sai matenek-nain, iha área oioin.

Liuhusi instituisaun sira ne’ e mak maioria líder-sira iha Rezisténsia Timorense simu edukasaun no mós formasaun kona-ba moral no étika. Instituisaun sira ne’e kontribui maka’as ba hasa’e kbiit ba ita-nia ema sira ne’ebé kaer ona ka sei kaer hela knaar importante iha órgaun Estadu nian, entidade públika no privada no iha fatin sira seluk, iha ita-nia Timor-Leste livre no independente.

Nune’e ita tenke hahii knaar Igreja Katólika-nian iha área edukasaun no mós iha formasaun karákter Ema Timor-nian.

Ohin, ita labele haluha hahii mós temi aten-barani no tuba rai metin husi Igreja Católica atu kaer metin lia-tetun nu’udar meiu prinsipal komunikasaun entre sarani sira durante okupasaun indonézia. Ho liturjia iha lia-tetun, Igreja Católica ajuda haburas no hametin aspetu kulturál boot ida no, nune’e, ajuda Rezisténsia Timorense hatudu ba mundu katak ita timoroan iha duni identidade rasik.

Relijiaun Katólika no Lian Portugés, ne’ebé Misionáriu Katóliku sira lori mai ita-nia Rai, sai mós parte integrante ba ita-nia identidade nu’udar Timoroan, ne’ebé halo ita la hanesan ho Povu sira seluk, iha ita-nia Rejiaun.

Exelénsias

Maluk katóliku sira

Ita hotu hatene katak molok invazaun no okupasaun indonézia maioria Povu Timor-Leste hala’o prátika animista. Fiar-nain katóliku sei minoria hela bainhira militar indonéziu tama ita-nia Rain, iha 7 dezembru 1975.

Ho hanoin katak ho tauk mak bele kontrola lalais liu Povu Timor-Leste, militár indonéziu sira tama kedas ho prátika abuzu oioin, inklui halo persegisaun, tortura no oho ita-nia ema, liuliu sira ne’ebé defende ukun rasik-an.

Padre no madre barak mak hamriik kedas hasoru abuzu direitus umanus no barak mak identifika-an nu’udar defensor ideál ukun rasik-an, liuhusi hahalok oioin. Ho sira-nia hahalok fó mahon, hahán no ai-moruk, eduka no proteje Povu, padre no madre sira hamorin babeibeik Igreja Católica Timor-Leste nia naran, nu’ udar instituisaun ida ne’ebé sempre hamriik iha Povu Timor-Leste nia sorin.

Importante fó-hanoin ohin lala’ok boot ida ne’ebé ankontese iha 13 Outubru 1981 husi responsável másimu Igreja Katólika Timor-Leste. Durante selebrasaun Misa Kampal iha Lecidere, Díli, husi Administrador Apostóliku Dom Martinho da Costa Lopes, ho espíritu Kristu-nian, ho barani no koerénsia, publikamente denunsia movimentu boot tebes ida, husi militar indonéziu, hanaran ‘’Operasaun Kikis’, ne’ebé iha objetivu atu hamoos tiha Rezisténsia Timorense.

Iha 6 fevereiru 1989, Dom Carlos Filipe Ximenes Belo barani hakerek ba Sekretáriu-Jeral ONU no husu referendu ba Timor-Leste ho espíritu Rezisténsia Timorense nian: “Ami mate dadaun ona, nu’ udar Povu no Nasaun”. Apelu ida ne’e monu ba kristaun sira-nia laran iha nasaun barak no nune’e ajuda Frente Esterna hala’o servisu hodi hasa’e solidariedade internasional ho Povu Timor-Leste.

Lala’ok boot seluk ida tan, husi Igreja Katólika, akontese iha 12 outubru 1989, bainhira Amu Papa João Paulo II vizita Timor-Leste no deside fó-sai informasaun kona-ba situasaun iha rai-laran ba meius komunikasaun mundu tomak nian. Hahalok ida ne’e hatudu momoos ona katak Igreja Católica lakoi Povu Timor-Leste halerik tan.

Rekoñesimentu internasionál ba knaar Igreja Katólika nian iha Timor-Leste akontese iha 1996 bainhira Bispo Dom Carlos Filipe Ximenes Belo simu Prémiu Nobel da Paz hamutuk ho Dr. José Ramos-Horta.

Tanba hahalok sira ne’e hotu, ne’ebé hatudu katak responsável katóliku sira identifika-an ho Povu, mak lori maioria animista hili Relijiaun Katólika durante okupasaun indonézia.

Exelénsia Reverendísima Arcebispo Metropolita de Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva

Distintu konvidadu sira

Señora no señor sira

Ita-nia Estadu Timor-Leste no Estadu Vatikanu iha relasaun espesiál no importante tebes ne’ebé regula liuhusi Concordata, akordu ida ne’ebé estabelese kuadru jurídiku ba relasoins entre Estadu rua ne’ebé envolve Igreja Katólika. Protokolu kooperasaun ba tinan 2020 halo ho apoiu dólar millaun lima husi Governu Timor-Leste ba Igreja Katólika hodi hala’o atividade ho karákter sosiál no edukativu no ba Administrasaun Igreja Katólika nian.

Ho kooperasaun di’ak ida ne’e, Prezidente Repúblika fiar katak Igreja Katólika sai parseira boot ida ho Estadu hodi ajuda hala’o dezenvolvimentu nasionál sustentável, liuliu iha área edukasaun, sosiál no formasaun ba karákter moral no étika sidadaun sira-nian.

Ohin iha serimónia ida ne’e, halo mós lansamentu ba Bíblia ‘Antigu Testamentu’ ho lia-tetun. Servisu ida ne’e lori tinan barak atu halo no ida ne’e sei fó kontribuisaun boot tebes ida ba prosesu haburas ita-nia lia-tetun. Parabéns ba esforsu estraordináriu ida ne’e.

Iha loron ohin Prezidente hakarak mós hahii Boletim Eclesiástico Diocese Dili- nian, SEARA, ho istória naruk tebes. Iha tempu kolonial portugés SEARA fó kedas ona naroman ba komunidade, nu’udar espasu ida hodi fahe informasaun kona-ba misaun Diosese Díli nian maibé la’ós ne’e de’it. SEARA nakloke mós ba hakerek-nain oioin hodi hato’o kona-ba istória Timor nian, aiknanoik, lia-dolin sira, lia-adat sira, kostume tradisionál Timoroan sira-nian no seluk tan no nune’e kontribui maka’as ba promove kultura timoroan. SEARA taka iha 1974 maibé moris filafali iha tempu okupasaun indonézia. SEARA nakloke nafatin ohinloron nu’udar espasu ba ema hotu-hotu hato’o hanoin no hahalok. Meiu ida atu halo análize no refleksaun no ida ne’e insentiva leitura. Iha kontestu dezenvolvimentu ne’ebé ita moris, importante tebes iha espasu ida ne’ebé bele fó dalan ba debate klean no nakloke ba idéias oioin.

Exelénsia Reverendísima Arcebispo Metropolita de Díli, Dom Virgílio do Carmo da Silva

Iha tinan kotuk Prezidente Repúblika iha intensaun atu halo vizita ofisiál ba Vatikanu no hasoru malu mós ho Amu Papa Francisco! Infelizmente, tanba razaun polítika, ne’ebé ita hotu hatene, viájen ne’e la konsege halo.

Ha’u hein katak, iha ha’u-nia mandatu, ha’u bele vizita Vatikanu no hasoru ho Amu Papa Francisco, ne’ebé ha’u admira. Prezidente Repúblika konvida ona Amu Papa Francisco atu vizita Timor-Leste, no ha’u hein katak ida ne’e sei akontese iha tempu badak.

Exelénsia sira hotu

Exelénsia Reverendísima Arcebispo Metropolita de Díli, Dom Virgílio do Carmo da Silva

Exelénsia Reverendísima Dom Norberto Amaral

Exelénsia Reverendísima Dom Basílio do Nascimento

Padre no Madre sira hotu

Ikusliu, nu’udar sarani ida, ha’u sente onra boot simu konvite hodi partisipa iha selebrasaun aniversáriu ba dala ualu-nulu (80) Diocese Dili nian, ohin loron Arquidiocese de Dili, hamutuk ho sarani hotu-hotu.

Parabéns ho votus susesu nafatin ba Igreja Katólika, instituisaun antigu liu, no ohinloron, Estadu ninia parseira boot tebes ba dezenvolvimentu, iha ita-nia Timor-Leste livre no independente.

Obrigadu wain

Francisco Guterres Lú Olo

Prezidente Repúblika