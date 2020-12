PREZIDENTE REPÚBLIKA ATRIBUI PRÉMIU DIREITUS UMANUS “SERGIO VIEIRA DE MELLO” BA INDIVIDU 4 NO ORGANIZASAUN 1

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 11 dezembru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha 10 dezembru, atribui Prémiu Direitus Umanus “Sergio Vieira de Mello” ba manán-na’in individu 4 no organizasaun 1.

Xefe Estadu atribui Prémiu Direitus Umanus “Sergio Vieira de Mello” ba manán-na’in ba kategoria Direitus Sosiais, Ekonómikus no Kulturais, Señor Cosme dos Santos Freitas, husi Dili; Señor Padre António Martins Abad Santos Pablo, SJ, husi Ermera; Señor Deolindo da Costa, husi Bobonaro; no Señora Leopoldina Joana Guterres, husi Baucau. Iha kategoria Direitus Sivís e Polítikus manán-nain mak: organizasaun FOKUPERS, bazeada iha Dili.

Molok Prezidente Repúblika foti desizaun, liuhusi prosesu selesaun, Konsellu Agrasiamentu no Orden Onorífika halo verifikasaun ba kandidatura hotu, vizita kandidatu sira ne’ebé liu selesaun dokumentasaun nian, ko’alia ho sira, ko’alia ho proponente sira no komunidade sira, akompaña sira-nia servisu to’o ikus selesiona kandidatu na’in lima (5): indivíduu nain haat (4) no organizasaun naun-governamental ida (1), nu’udar manán-na’in ba Prémiu Direitus Umanus “Sérgio Vieira de Mello” ba tinan 2020.

Señor Cosme dos Santos Freitas, profesór iha Eskola Sekundária FINANTIL no mós koordenadór Pré-Eskolár Bemmalaia Cordiosa de Arcanjos, iha defisiénsia iha ninia matan ne’ebé mosu iha tempu okupasaun, wainhira subar iha Foho Matebian.

Maske ho defisiénsia ida-ne’e, Profesór Cosme dos Santos Freitas halo esforsu atu labarik sira hotu hetan asesu ba edukasaun. Labarik sira ne’ebé mak sira-nia família iha kbiit finanseiru, bele hetan asesu ba edukasaun ho kualidade ne’ebé di’ak. Maibé labarik sira ne’ebé mak sira-nia família laiha kbiit finanseiru hasoru difikuldade atu hetan asesu ba edukasaun ho kualidade ne’ebé di’ak. Faktu ida-ne’e mak enkoraja Professor Cosme dos Santos Freitas atu harii ensinu pré-eskolár ida, ho intensaun atu halo investimentu ba rekursu umanu ne’ebé bele fó esperansa boot ba futuru Timor-Leste nian.

Profesór Cosme dos Santos Freitas uza ninia osan rasik husi ninia saláriu nu’udar profesór no husu empréstimu osan hosi banku hodi hahú halo konstrusaun ensinu pré-eskolár ne’ebé refere. Tanba osan la to’o, nia kontinua husu nafatin empréstimu husi ema seluk hodi kontinua konstrusaun eskola ne’ebé refere. Tanba osan la to’o nafatin atu finaliza eskola ne’ebé refere, Profesór Cosme ninia káben halo negósiu fa’an modo no fa’an fahi hodi ajuda finaliza konstrusaun sala tolu to’o remata.

Sala rua seluk sei iha prosesu konstrusaun. Ensinu Pré-Eskolár ne’e naran Bemmalaia Cordiosa de Arcanjos iha Aldeia Laulora, Suku Manleuana, Dili. Vise-Ministru Edukasaun inaugura eskola ne’ebé refere iha loron 25 fulan-marsu tinan 2019.

Maske dala barak nesesidade uma-laran nian la to’o, Profesór Cosme dos Santos Freitas la rende atu kontinua obra boot ne’ebé mak nia halo tiha ona. La’ós de’it harii eskola ne’ebé refere, maibé mós selu profesór voluntáriu sira ne’ebé mak hanorin iha eskola, husi ninia saláriu rasik. Maske Profesór Cosme dos Santos Freitas hasoru difikuldade oioin, nia hatudu ninia espíritu voluntarizmu no persisténsia.

Padre António Martin Abad Santos Pablo, S.J. hanesan misionáriu husi kongresaun Jezuíta ne’ebé halo misaun iha Parókia Nossa Senhora de Fátima Railaku, Ermera. Padre António la’ós serbi de’it sarani sira iha parókia ne’ebé refere iha parte espirituál nian maibé nia mós halo formasaun no klínika, vizita sarani sira hodi hatene loloos sira-nia kondisaun moris no halo programa ida naran programa alimentasaun kontra má nutrisaun. Hamutuk ho ekipa voluntáriu sira, Padre António realiza programa alimentasaun ne’e no hakbesik-an ba família sira iha área rurál hodi fó ai-han ba labarik sira ne’ebé mak sofre duni husi má nutrisaun. Programa ne’e la’o konsistente no la pára fó ai-han saudável ba labarik sira ne’ebé mak presiza duni. Problema má nutrisaun nu’udar problema ida-ne’ebé sériu tanba fó impaktu ladi’ak ba saúde no nune’e, ba futuru Timor-Leste nian.

Señor Deolindo da Costa harii Uma Enkorajamentu, iha Maliana, ho objetivu atu fó mahon ba estudante sira hosi área rural ne’ebé mak laiha kbiit finanseiru no mai hosi área sira ne’ebé do’ok, atu nune’e bele kontinua sira-nia estudu. Uma Enkorajamentu ne’e fasilita ona estudante barak. Jerasaun foin-sa’e sira ne’ebé mak iha kapasidade atu kontinua estudu, labele hakotu estudu tanba de’it laiha hela-fatin. Uma Enkorajamentu ne’e mós iha ninia fasilidade ne’ebé fornese kursu, hanesan: komputadór, lian-inglés no administrasaun. Ezisténsia Uma Enkorajamentu ne’e ajuda hamenus todan finanseiru ne’ebé mak inan-aman sira hasoru.

Señora Leopoldina Joana Guterres, profesora ida-ne’ebé iha neon nakloke, hala’o atividade oioin hamutuk ho komunidade, liuliu iha área rural sira, atu hasa’e kriatividade no empreendedorismu. Profesora Leopoldina Joana Guterres halo esforsu maka’as atu haburas komunidade ninia neon kona-ba oinsá atu uza rekursu naturál ho domin no respeitu. Hamutuk ho ninia káben, saudozu João Tadeu Gusmão no, ho apoiu husi belun australianu Andrew Mahar husi Xpand Foundation no husi ema seluk tan, mak ikusmai harii Fundasaun “HO MUSAN IDA” iha Baguia.

Fundasaun “Ho Musan Ida” mak hahú programa dahuluk, iha Timor-Leste, ne’ebé hetan sertifikadu internasionál husi Gold Standard ba kréditu karbonu. Servisu ida ne’e halo hamutuk ho komunidade subsisténsia agríkola atu kuda fila-fali ai-horis iha ai-laran ka kintál-laran hodi kapta dióksidu karbonu, ne’ebé hafo’er ambiente no, liuhusi prosesu naturál, ai-hun sira ne’e rai karbonu no husik-sai oksijéniu, gáz ida ne’ebé mantein ambiente saudável.

Sra Leopoldina, servisu hamutuk ho komunidade Baguia hodi kuda espésie oioin ( liuliu Mahoni, Teka no Ai-kameli) no kuda ona ai-horis hamutuk 250,000. Agrikultor 950 mak servisu iha programa ida ne’e. Husi 2011 to’o agora, liuhusi kréditu karbonu, kuaze USD 300,000 mak selu ona diretamente ba agrikultor sira ne’ebé kuda no tau matan ba ai-horis to’o boot.

Fundasaun ne’e la’ós deit atu kuda ai-horis maibé atu haburas ideia oioin hosi ideia prinsipál ne’ebé bele hasa’e edukasaun no formasaun vokasionál kona-ba kestaun agro-florestál no permakultura no fó impaktu pozitivu ba ekonomia lokál.

Profesora Leopoldina Joana Guterres preokupa tebes ho kestaun alterasaun klimátika no halo esforsu atu lori komunidade sira foka liu ba ambiente saudável no sustentável. Liuhosi atividade kuda ai-horis, komunidade sira konsege hamoris filafali bee-natural iha fatin balu. Nia haree liuliu ba: aumenta rendimentu lokál, kria serbisu produtivu, hamenus kiak no hamlaha, haforsa konunidade lokál sira-nia inisiativa rasik.

Organizasaun FOKUPERS hatudu ona ninia prestasaun serbisu ho kualidade. Serbisu sira balu inklui fó asisténsia ba vítima feto no labarik sira, halo kampaña atu hametin kultura dame no laiha violénsia, hametin igualdade jéneru ho hakbiit feto sira. Espesifikamente FOKUPERS ninia atividade sira balu ligadu ho igualdade jéneru, kampaña kona-ba direitus umanus en-jeral ba feto sira no labarik, proteje vítima violénsia bazeadu ba jéneru, tau matan ba vítima violénsia doméstika no fó asisténsia ba feto sira atu sira hadi’ak no aumenta sira-nia rekursu ekonomia. FOKUPERS sai ona mahon ba feto no labarik sira iha tempu susar no reafirma nafatin ninia kompromisu atu kontinua ninia atividade sira.

Dala ida tán parabéns ba manan-na’in sira no imi-nia família tomak ne’ebé sempre apoia imi. Imi mak Erói foun iha prosesu dezenvolvimentu ba ita-nia País.

Prémiu Direitus Umanus “Sergio Vieira de Mello” harii ho Dekretu-Lei númeru 15/2009, 18 marsu, atu rekoñese no destaka atividade sidadaun timoroan no estranjeiru, husi organizasaun governamentais no la’ós governamentais, ba promosaun, defeza no divulgasaun Direitus Umanus iha Timor-Leste.

Kada manán-na’in sei hetan prémiu ho valór osan US $ 10.000 (rihun sanulu).

Prémiu Direitus Umanus hahú iha tinan-2008, liuhusi inisiativa Prezidente Repúblika, Laureadu Nobél da Páz, Ramos Horta atribui ba sidadaun ka organizasaun governamentál ka la’ós governamentál, husi Timor-Leste ka husi estranjeiru hodi promove, defende no divulga direitus umanus iha Timor-Leste.

