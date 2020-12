PREZIDENTE REPÚBLIKA FÓ APOIU TOMAK BA MINISTÉRIU PÚBLIKU ATUA KRIME ORGANIZADA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 14 dezembru 2020

Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo hateten katak fó apoiu tomak ba Ministériu Públiku atu atua krime organizada.

Ministériu Públiku halo hela esforsu makaas atu kombate krime organizada sira iha Timor-Leste.

Hafoin enkontru ho Xefe Estadu, Jose da Costa Ximenes, informa katak primeiru majistradu iha país mak Prezidente Repúblika no fó suporta totál ba Ministériu Públiku atu atua. Prezidente Repúblika husu Ministériu Públiku atua kualker krime organizada sira ho dalan imparsial no independente hodi garante Estadu nia funsaun.

Ministériu Públiku halo vizita ba munisípiu sira atu hatene ho besik kondisaun sira relasiona ho serbisu prokuradoria ninian, tuir José da Costa Ximenes katak prosesu balu iha munisípiu sai preokupante tebes relasiona ho falsifikasaun dadus pesoas veteranu ninian. Iha fulan kotuk Ministériu Públiku akuza ema na’in-hitu relasiona ho falsifikasaun dadus pessois veteranu nia iha munisípiu Bobonaro.

“Ha’u so Aviza de’it, sira ne’ebé kostume halo falsifikasaun, hein sira nia tempu. Ida ne’e seriu. Balun nunka tama loron ida iha prizaun maibé tau iha sira nia dadus pesoal 8-14 iha prizaun,” Prokuradór Jerál Repúblika hateten.

Tuir Lei Konsellu Kombatente Libertasaun Nasionál, sira ne’ebé envolve iha falsifikasaun dokumentu sei lakon nian nia direitu. Ministériu Públiku halo dadaun koordenasaun ho ministériu relevante atu taumatan ba kazu sira ne’e ho seriu.

Prokuradór Jerál Repúblika informa kona-ba serbisu kontensiozu Estadu nu’udar autór no reu. Prosesu iha Tribunal, Estadu hanesan reu iha 88 no 13 Estadu hanesan autór. Husi kazu ida ne’e, maioria kazu asaun kontra Estadu mak asuntu terras no propriedade no tasa.

MÍDIA PR.