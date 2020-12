PREZIDENTE REPÚBLIKA SEI HALA’O VIZITA TRABALLU IHA MUNISÍPIU BAUCAU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 15 dezembru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, sei hala’o vizita traballu iha munisípiu Baucau iha 16-18 dezembru 2020.

Durante loron-tolu iha Baucau, Prezidente Repúblika sei haree ho besik kondisaun eskola públika, sentru saúde, atividade produtiva no diálogu ho autoridade lokál no komunidade hodi rona no hatan preokupasoins kona-ba dezenvolvimentu nasionál.

Prezidente Repúblika sei vizita Eskola Sekundária Jerál Kilik Uaigae no Ensinu Báziku Caibada, empreza ACELDA Unip, Grupu Feto Produtores HAFUKU, Ensinu Báziku Sentral Aubaca, Hospital Referal Eduardo Ximenes ‘Horex’, selebrasaun natal hamutuk ho orfaun no ema ho defisiensia, simbolikamente entrega ai-oan ba Adminstradór Postu Administrativu neen no diálogu ho autoridade lokál no komunidade iha munisípiu Baucau.

Membrus Governu ne’ebé sei akompaña Prezidente Repúblika mak Vise Primeiru Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu, Ministru Koordenadór Assuntu Ekonómiku, Ministru Justisa, Ministru Petroleu no Minerais, Ministru Administrasaun Estatal, Ministra Saúde, Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Ministru Obras Públikas, Ministru ba Assuntu Parlamentares no Komunikasaun Sosial, Ministru Turismu, Komérsiu no Indústria, Ministru Agrikultura no Peskas, Ministru Asuntu Kombatentes Libertasaun Nasionál, Sekretáriu Estadu Ambiente, Sekretáriu Estadu ba Formasaun Empregu, Sekretáriu Estadu ba Terras e Propriedades, Sekretáriu Estadu Kooperativas, Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu no Sekretáriu Estadu Arte no Kultura.

Tuir planu, Prezidente Repúblika sei vizita munisípiu 12 no Rejiaun Administrativu Espesiál Ambeno-Oecusse (RAEOA) atu kontinua haree ho besik dezenvolvimentu sosiál, ekonómika no polítiku iha nível baze no rona hanoin sira husi komunidade. Prezidente Repúblika halo ona vizita traballu iha Munisípiu Viqueque, Covalima, Lautem no Ermera.

MÍDIA PR.