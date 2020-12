PROMOTOR NO DEFENSÓR DIREITUS UMANUS NA’IN-5 MANÁN PRÉMIU SERGIO VIEIRA DE MELLO

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 10 dezembru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, sei atribui Prémiu Direitus Umanus “Sergio Vieira Mello” ba edisaun-13 ba manan-na’in na’in-lima. Manán-na’in na’in-lima, iha tinan barak nia laran, hatudu husi ezemplu serbisu hodi defende, promove no divulga direitus umanus iha Timor-Leste.

Liuhusi Dekretu Prezidente Repúblika númeru 71/2020, 10 dezembru, Xefe Estadu sei atribui Prémiu Direitus Umanus “Sergio Vieira de Mello” ba manán-na’in ho kategoria Direitus Sosiais, Ekonómikus no Kulturais ba Cosme dos Santos Freitas, Pe. Martin António Pablo Abad Santos, S.J, Deolindo da Costa no Leopoldina Joana Guterres. Manan-na’in ba kategoria Direitus Sivis no Polítikus mak FOKUPERS.

Tinan-tinan iha loron adosaun Deklarasaun Universal Direitus Umanus iha Asembleia Jerál Organizasoins Nasoins Unidas, ne’ebé koñesidu nu’udar Loron Internasionál ba Direitus Umanus, 10 dezembru, Prezidente Repúblika atribui Prémiu Direitus Umanus “Sergio Vieira de Mello” ba sidadaun no organizasoins ne’ebé promove, defende no divulga direitus umanus iha Timor-Leste.

Anualmente, Prezidente Repúblika loke oportunidade ba sidadaun timoroan no estranjeiru husi organizasaun governamentais no la’ós governamentais atu hatama sira-nia kandidatura ba Prémiu Direitus Umanus “Sergio Vieira de Mello” tuir kritériu sira ne’ebé estabese. Hafoin Conselho de Agraciamentos e Ordens Honoríficas halo análize, apresiasaun no vizitas ba fatin implementasaun atividade husi kandidatu sira, orgaun konsultiva ne’e sei hato’o ba Prezidente Repúblika atu deside manán-na’in ba Prémiu.

Prémiu Direitus Umanus “Sergio Vieira de Mello” harii ho Dekretu-Lei númeru 15/2009, 18 marsu, atu rekoñese no destaka atividade sidadaun timoroan no estranjeiru, husi organizasaun governamentais no la’ós governamentais, ba promosaun, defeza no divulgasaun Direitus Umanus iha Timor-Leste.

Kada manán-na’in sei hetan prémiu ho valór osan US $ 10.000.

Prémiu Direitus Umanus hahú iha tinan-2008, liuhusi inisiativa Prezidente Repúblika, Laureadu Nobél da Páz, Ramos Horta atribui ba sidadaun ka organizasaun governamentál ka la’ós governamentál, husi Timor-Leste ka husi estranjeiru hodi promove, defende no divulga direitus umanus iha Timor-Leste.

MÍDIA PR.