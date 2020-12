Lecidere, Díli, 8 dezembru 2020

Prezidente Repúblika hateten relijiaun Katólika no Lian Portugés sai parte integrante ba identidade timoroan.

Iha selebrasaun tinan ualo-nulu (80) Diocese Díli nian, ohin loron Arquidiocese de Díli, Prezidente Repúblika hateten:

“Relijiaun Katólika no Lian Portugés, ne’ebé Misionáriu Katóliku sira lori mai ita-nia Rai, sai mós parte integrante ba ita-nia identidade nu’udar Timoroan, ne’ebé halo ita la hanesan ho Povu sira seluk, iha ita-nia Rejiaun.”

Lori Estadu nia naran, Prezidente Repúblika rekoñese no valoriza kontribuisaun boot husi Igreja Katólika ne’ebé hala’o misaun evanjélika hamutuk ho edukasaun no formasaun timoroan sira.

Iha eskola katólika ninian mak maioria líder-sira iha Rezisténsia Timorense simu edukasaun no mós formasaun kona-ba morál no étika. Instituisaun sira ne’e kontribui maka’as ba hasa’e kbiit ba ita-nia ema sira ne’ebé kaer ona ka sei kaer hela knaar importante iha órgaun Estadu nian, entidade públika no privada no iha fatin sira seluk, iha ita-nia Timor-Leste livre no independente.

Prezidente Repúblika hateten katak ita tenke hahii knaar Igreja Katólika-nian iha área edukasaun no mós iha formasaun karákter Ema Timor-nian.

Iha tempu okupasaun Indonéziu ninian, padre no madre barak mak hamriik kedas hasoru abuzu direitus umanus no barak mak identifika-an nu’udar defensor ideál ukun rasik-an, liuhusi hahalok oioin. Ho sira-nia hahalok fó mahon, hahán no ai-moruk, eduka no proteje Povu, padre no madre sira hamorin babeibeik Igreja Katólika Timor-Leste nia naran, nu’ udar instituisaun ida ne’ebé sempre hamriik iha Povu Timor-Leste nia sorin.

Prezidente Repúblika fó hanoin hikas filafali iha situasaun ne’ebé difísil tebetebes, iha 13 outubru 1981, responsável másimu Igreja Katólika Timor-Leste. Durante selebrasaun Misa Kampal iha Lecidere, Díli, husi Administrador Apostóliku Dom Martinho da Costa Lopes, ho espíritu Kristu-nian, ho barani no koerénsia, publikamente denunsia movimentu boot tebes ida, husi militar indonéziu, hanaran ’Operasaun Kikis’, ne’ebé iha objetivu atu hamoos tiha Rezisténsia Timorense.

Iha 6 fevereiru 1989, Dom Carlos Filipe Ximenes Belo barani hakerek ba Sekretáriu-Jeral ONU no husu referendu ba Timor-Leste ho espíritu Rezisténsia Timorense nian: “Ami mate dadaun ona, nu’ udar Povu no Nasaun”. Apelu ida ne’e monu ba kristaun sira-nia laran iha nasaun barak no nune’e ajuda Frente Esterna hala’o servisu hodi hasa’e solidariedade internasional ho Povu Timor-Leste.

Lala’ok boot seluk ida tan, husi Igreja Katólika, akontese iha 12 outubru 1989, bainhira Amu Papa João Paulo II vizita Timor-Leste no deside fó-sai informasaun kona-ba situasaun iha rai-laran ba meius komunikasaun mundu tomak nian. Hahalok ida ne’e hatudu momoos ona katak Igreja Katólica lakoi Povu Timor-Leste halerik tan.

Rekoñesimentu internasionál ba knaar Igreja Katólika nian iha Timor-Leste akontese iha 1996 bainhira Bispo Dom Carlos Filipe Ximenes Belo simu Prémiu Nobel da Paz hamutuk ho Dr. José Ramos-Horta.

Okupasaun militar Indonézia hodi introdús sidadaun ida-idak tenke hili relijiaun ida husi lima ne’ebé Governu rekoñese no ho pozisaun husi Igreja Katólika ne’ebé defende direitu autodeterminasaun, fiar-na’in katóliku ne’ebé molok invazaun sei minoria sai maioria.

Prezidente Repúblika hateten katak Estadu Timor-Leste no Estadu Vatikanu iha relasaun espesiál no importante tebes ne’ebé regula liuhusi Konkordata, akordu ida ne’ebé estabelese kuadru jurídiku ba relasoins entre Estadu rua ne’ebé envolve Igreja Katólika. Protokolu kooperasaun ba tinan 2020 halo ho apoiu dólar millaun lima husi Governu Timor-Leste ba Igreja Katólika hodi hala’o atividade ho karákter sosiál no edukativu no ba Administrasaun Igreja Katólika nian.

