DISKURSU PREZIDENTE REPÚBLIKA IHA SERIMÓNIA LANSAMENTU LIVRU DISKURSUS

Exmo señor Presidente Parlamentu Nasional

Exmo señor eis-titular Órgaun Soberania, Dr. Mari Alkatiri

Exmo señor Francisco Jerónimo, Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial, Representante Primeiru-Ministru

Exelénsia Reverendíssima Arsebispu Metropolita Arkidioseze Díli, Dom Virgílio Carmo da Silva, SDB.

Señores reprezentantes partidus polítikus ho asentu parlamentar

Señores reprezentantes sosiedade sivil

Señor Decanu Korpu Diplomátiku

Karísimus konvidadus

Kompatriotas no amigus

Exelénsia Reverendíssima. Ha’u laran haksolok tebes tanba V. Exa, nu’udar personalidade as liu iha ierarkia Igreja Katólika nian iha Timor-Leste, hatan kedas ha’u-nia konvite. Ho respeitu as tebes ba V. Exa mak ha’u konvida no mos tanba iha konsiderasaun as ba Igreja Katólika, instituisaun antigu liu iha Timor-Leste, ne’ebé ita labele nega, parseira durante ita nia luta difísil ba independénsia nasionál. Kontinua nafatin parseira Estadu nia iha ita-nia prosesu dezenvolvimentu nasionál. Ha’u agradese aprezentasaun livru ho lia fuan murak husi V. Exa.

Ba Plural Editores, ha’u agradese edisaun ho kualidade ba ha’u-nia I volume diskursus.

Diskursus no mensájens halo durante mandatu tinan rua tama iha livru ne’e reflekte ha’u-nia kompromisu sanulu resin hitu, ne’ebé ha’u foti, iha 20 maiu 2017, nu’udar Prezidente Repúblika.

Kompromisu sira ne’e hotu reagrupa no inkorpora iha área atuasaun oioin, iha ámbitu kompeténsias konstitusionais no haktuir ha’u nia dezeju atu tuba metin nu’udar “Prezidente ema hotu nian no ba ema hotu”, ho atensaun espesiál ba:

– Afirmasaun no reprezentasaun Estadu;

– Koezaun no integridade Estadu;

– Koezaun no unidade nasionál;

– Defeza no seguransa;

– Paz, estabilidade, polítika no dezenvolvimentu;

– Kooperasaun ho governu kona-ba polítikas, programas no Objetivus Dezenvolvimentu Sustentável;

– Kombate korrupsaun no diskriminasaun ba ema;

– Kombate violénsia hasoru feto no labarik; no

– Protesaun meiu ambiente ba saúde públika no dezenvolvimentu sustentável.

Iha livru ne’e mós bele haree katak ha’u “serve ho lealdade ha’u nia knaar ne’ebé hau simu, kumpre no haruka kumpre Konstituisaun no lei sira no dedika ha’u-nia enerjia no kapasidade ba defende no hametin independénsia no unidade nasional”.

Karus kompatriotas

Señoras no señores

Ita hotu hatene katak Estadu-Nasaun, ita iha ohin loron, hametin husi identidade ida ne’ebé mai husi luta libertasaun nasionál ida ne’ebé oinseluk liu, ne’ebé nasionalista sira hotu sente no tanen metin, ne’ebé sei hamanas nafatin ita hotu nia laran. Konseitus, valores no prinsípius ne’ebé hahú no hametin ho movimentu unidade nasionál, iha meadus anus setenta, mak hamoris sentidu foun ida katak ita pertense ba Povu ida no Pátria ida.

Ho orgullu boot tebes mak ha’u haksolok an ho sentimentu pertensa ba buat ida ne’ebé ita hotu nian, ne’ebé kesi ita hamutuk. Buat ne’ebé espesiál no forte, hametin iha luta, mak fó forsa no korájen atu hasoru dezafiu kompleksu no foti desizaun difísil sira, nu’dar Prezidente Repúblika. Iha prosesu foti desizaun sira ne’e, iha situasaun sira ne’ebé krítiku tebes, la iha desizaun ida ne’ebé ha’u foti sein konsulta iha nível internu no bainhira presiza, iha nível esternu mós, envolve personalidade sira ne’ebé ha’u konsidera importante ba kazu ida-idak.

Ha’u defende no sei defende nafatin diálogu tanba dalan ida ne’e mak di’akliu atu hakaat buat ne’ebé haketak ita no hetan solusaun konsensu, atu hothotu sente halo parte mós prosesu ne’ebé iha karáter nasionál no nune’e, ita bele haboot ita-nia an babeibeik atu afirma-an nu’udar Povu no hametin ita-nia Estadu Direitu Demokrátiku.

Ha’u fiar katak ha’u kumpre duni ha’u-nia kompeténsias no responsabilidades konstitusionais, no to’o ne’ebé ha’u bele halo, ha’u-nia kompromisu sira hato’o iha loron ha’u simu posse iha Tasi-Tolu.

Sira ne’ebé hakarak koñese di’akliu ha’u nia perfil nu’udar Prezidente Repúblika, lee volume ida ne’e ba hodi tetu rasik . Livru ne’e sei hatama iha biblioteka prinsipál Díli nian no munisípiu sira seluk no RAEOA.

Ha’u hakarak halo apelu espesiál ba Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu, Ministériu Ensinu Superior no Kultura no parseirus Governu nian ba edukasaun no formasaun sívika atu uza livru ne’e iha debate sira, iha nível ensinu hothotu, atu hothotu hatene knaar importante Prezidente Repúblika ida nian, liuliu, iha koezaun Estadu no Povu Timor-Leste nian.

Ba ida ne’e, ha’u konta ho kolaborasaun especiál Igreja Katólika nian, parseira boot liu Governu nian, iha área edukasaun no formasaun sidadaun responsável sira, ho rede boot eskola namkari iha País tomak.

Ha’u konta mós ho kolaborasaun husi entidade públika no privada sira, partidus polítikus, konfisaun relijioza sira seluk no mós husi organizasaun sosiedade sivíl sira.

Nune’e, livru ida ne’e sei halo parte memória institusionál. Tenke halo mós parte memória ne’e, livru diskursus husi ha’u-nia antesesor sira, Prezidente Repúblika sira molok ha’u, no mós husi titular órgaun soberania sira seluk nian. Ha’u dezeja tebes katak livru sira la’ós atu rai de’it iha uma ka iha biblioteka, maibé atu estuda.

Ha’u konvida hothotu atu estuda perfil titular órgaun ida-idak nian, la’ós de’it liuhusi ida-idak nia legadu eskritu, maibé sira nia asaun konkretu iha tinan rua nulu nia laran ba obra koletiva ida: ita-nia Timor-Leste ohinloron.

Maibé, atu analiza didiak perfil titular ida-idak nian, ne’ebé hala’o ona knaar ka sei hala’o hela, ita presiza kompreende lolós Konstituisaun RDTL. Obra prima ne’ e mak sai matadalan prinsipál ba pensamentu no asaun ba ita-nia kompatriota sira ne’ebé simu responsabilidade todan atu lidera órgaun soberania ida ne’ebé de’it. Ha’u husu ba hothotu estuda Konstituisaun RDTL, liuliu sira ne’ebé halo parte instituisaun públika sira.

Estuda ne’e tenke sai lema ba hothotu atu ita bele haboot-an babeibeik nu’udar Estadu-Nasaun, metin no forte, hodi lori moris-di’ak ba ema hotu.

Obrigadu!