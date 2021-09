KONSELLU ESTADU NO KSDS REKOMENDA RENOVASAUN ESTADU EMERJÉNSIA

Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, Díli, 23 agostu 2021

Membru Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa iha reuniaun ohin rekomenda ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo husu autorizasaun ba Parlamentu Nasionál ba renovasaun Estadu Emerjénsia ba periodu loron tolu-nulu.

Prezidente Repúblika prezide reuniaun Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa bazeia ba pedidu husi Governu ba renovasaun estadu emerjénsia tanba haree ba risku importasaun, transmisaun no propagasaun virus ARS-CoV-2 iha territóriu nasionál no periodu loron-30 ba estadu emerjénsia nian sei termina iha tuku 23:59 iha 30 agostu 2021.

Hafoin reuniaun, Chefe da Casa Civil Francisco Maria de Vasconcelos hateten:

“Liuhusi reuniaun zoom, sira (Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa) rekomenda ba Prezidente Repúblika atu hato’o pedidu ba Parlamentu Nasionál atu autoriza ka la autoriza estensaun estadu emerjénsia. Razaun tanba Covid iha ita-nia rain. Delta mós komesa tama ona. Tanba presiza iha estadu emerjénsia atu haree bele rezolve, hapara propagasaun.”

Karta husu autorizasaun Parlamentu Nasionál ba renovasaun estadu emerjénsia sei haruka hafoin reuniaun ho Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu.

Governu mak sei deside medidas implementasaun estadu emerjénsia.

Governu hato’o pedidu estensaun estadu emerjénsia haree evolusaun preokupante ba situasaun epidemiolójika no proliferasaun kazu rejistadu ho Covid-19 ne’ebé aumenta iha nível rejionál no nível mundiál. Tuir dadus husi Organizasaun Mundiál Saúde (OMS), iha 18 agostu 2021, infesaun SARs-Cov-2 mundialmente rejista kazu konfirmadu hamutuk 208 470 375 no hamate ona ema hamutuk 4 377 979 tanba moras ne’e. Iha Indonézia, rejista kazu infesaun SARs-CoV-2 hamutuk 3 892 479 no hamate ema 120 013. Iha Provínsia Nusa Tenggara Timur ho kazu infesoins hamutuk 49 527, kompara ho fulan ida ikus rejista 29 185 no hamate ema 1056.

Estadu emerjénsia sei parsialmente suspende direitus ba sirkulasaun internasionál, liberdade sirkulasaun no fixasaun rezidénsia, direitu reuniaun no manifestasoins, liberdade ba kultu, direitu ba edukasaun no direitu propriedade, direitu ba rezisténsia, no inisiativa ekonómika privada.

Desde fulan marsu 2020 to’o 22 agostu 2021, Timor-Leste rejista kazu konfirmadu ho SARS CoV-2 hamutuk 14 216, kazu ativu 3 264 no hamate ema na’in-48.

