Prezidente Repúblika Apresia Misaun ne’ebé Delegasaun Kumpri iha Luanda

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 6 agostu 2021

Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo liuhusi apresia misaun delegasaun Timor-Leste nian ne’ebé kumpri iha Simeira Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa (CPLP) iha Luanda.

Prezidente Repúblika nomea Vise-Primeiru-Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu José Maria dos Reis nu’udar Enviadu Estraordináriu hodi reprezenta Timor-Leste nia interese iha konferénsia Xefe Estadu no Governu membru CPLP nian.

“Misaun kumprida ho dignidade boot ba Estadu,” Prezidente Repúblika hateten.

Prezidente Repúblika rona relatóriu husi Enviadu Estraordináriu nian kona-ba rezultadu XIII Konferénsia Xefe Estadu no Governu CPLP nian no husu atu Institusoins Estadu halo esforsu tomak implementa Akordu Mobilidade ba benefísiu Timor-Leste nian no ba Estadus-Membrus hotu-hotu iha CPLP.

Iha XIII Konferénsia Xefe Estadu no Governu no XXVI Reuniaun Ordinária Konsellu Ministrus CPLP nian iha Luanda aprova Akordu Mobilidade entre Estadu Membrus CPLP ninian. Akordu ne’e estruturadu bazeia ba prinsípiu halakon vistu ba sidadaun ne’ebé lori pasaporte diplomátiku, ofisiais no espesiais no servisu ne’ebé hela ho durasaun 90 dias no ba sira ne’ebé lori pasaporte ordináriu hanesan dosentes, estudantes, empresárius no ajentés kulturais ba territóriu Parte seluk nian, lahó hamenus aplikasaun regulamentu iha Akordu ne’e iha relasaun ho kredibilidade no orijinalidade dokumentu, tuir nivel kompromisu husi Parte sira iha ámbitu prinsípiu husi fleksibilidade variavel, liberdade ba Parte sira atu hili modalidade mobilidade nian no salvagurada kompromisu internasional husi Parte sira kona-ba mobilidade ne’ebé mosu husi akordu integrasaun rejionál.

Akordu Mobilidade sei implementa bainhira Konsellu Ministru aprova no Parlamentu Nasionál ratifika.

Iha Simeira CPLP ho lema “Construir e Fortalecer um Futuro Comum e Sustentavel ko’alia kona-ba Programa Apoiu ba Integrasaun Guiné Equatorial hodi enkoraj autoridade foti asaun sira ba integrasaun kompletu iha CPLP liuhusi halakon pena de morte, integrasaun lingua portugeza iha sistema ensinu públiku nasionál, prezervasaun patrimóniu. Iha simeira ne’e, Deklarasaun Luanda fó nia solidariedade ba Mozambique hodi kontra atos violentus no barbaru husi grupu terrorista iha provínsia Cabo Delgado. Iha Simeira ne’e hili Zacarias Albano da Costa ba kargu Sekretáriu Ezekutivu CPLP ba mandatu tinan rua, husi 1 agostu 2021 to’o 31 jullu 2023.

“Ita esprimi ita-nia solidariedade Timor-Leste nia ba Mozambique, ita hotu-hotu hatene iha Mozambique ho problema boot terrorista no reafirma ita nian kompromisu ba kauza Sahara Osidentál no Palestina,” José Reis informa.

Molok ba tuir Simeira, delegasaun Timor-Leste halo enkontru bilateral iha Lisboa, Portugal hodi hala’o enkontru ho Sekretáriu Ezekutivu CPLP Francisco Ribeiro Telles hodi hatene kona-ba CPLP durante nia mandatu:

“Partilla informasoins ne’ebé mak durante nia mandatu no dezafiu ne’ebé nia hasoru no ko’alia kona-ba sekretáriu ezekutivu foun,” José Reis hateten.

Ministra Negosius Estranjeirus no Kooperasaun Adaljiza Magno hala’o reuniaun ho nia homologu Augosto Santos Silva iha Lisboa hodi ko’alia kona-ba asuntus bilaterais.

MÍDIA PR.