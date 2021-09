PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA ONA ALTERASAUN DARUAK BA DEKRETU-LEI SUPLEMENTU REMUNERATÓRIU

KOMUNIKADU IMPRENSA

Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, Díli, 24 agostu 2021

Tanba traballadór sira iha linha da frente tenke hala’o sira-nia atividade profisionál iha servisus prevensaun no kontrolu Covid-19 no iha situasaun risku hetan kontájiu husi vírus kauza moras Covid-19, Governu Timor-Leste, haktuir Konstituisaun RDTL no Estatutu Funsaun Públika, submete ba Prezidente Repúblika Dekretu-Lei ida hodi hadi’ak Dekretu-Lei ho númeru 17/2020, hodi rekompensa traballadór efetivu ida-idak temi iha kraik.

Uluk liu, Prezidente Repúblika promulga Dekretu-Lei ho númeru 17/2020, iha 30 abril, hodi fó direitu ba traballadór linha da frente atu ida-idak simu mós suplementu remuneratóriu ida, ho efeitu husi marsu 2020. Iha setembru 2020, Dekretu-Lei ne’e hetan alterasaun dahuluk.

Proposta alterasaun daruak ba Diploma ne’ebé hetan promulgasaun horseik, 23 agostu 2021, husi Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, fó-hatene katak pagamentu suplementu remuneratóriu relasiona ho Covid-19, ne’ ebé hahú iha marsu 2020 sei implementa to’o dezembru 2021 bainhira OGE 2021 mós ramata. Karik presiza hatutan suplementu ne’e ba tinan 2022, presiza iha fali Dekretu-Lei foun ida.

Osan ba selu suplementu ne’e hasai husi Fundu Covid-19 ne’ebé harii iha Timor-Leste liuhusi lei n°2/2020, 6 abril.

Horiuluk, Dekretu-Lei kona-ba suplementu ne’e define katak profisionál sira ne’ebé elijível ba direitu hetan suplementu remuneratóriu mak l médiku, efermeiru, auxiliár ba asaun médika, parteiru/a sira, téniku análize laboratóriu, tékniku saúde públika, tékniku radiolojia, sira ne’ebé ezerse funsaun iha sala situasaun Centro Integrado de Gestão de Crises (CIGC), motoristas veíkulu, responsável sira ne’ebé lori ema ba izolamentu obrigatóriu, elementus Forsas Armadas no ajentes PNTL ne’ebé envolve iha prevensaun no kontrolu Covid-19, traballadór sira iha Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, Direção Nacional de Quarentena e Biosegurança, Serviço de Migração e da Autoridade Aduaneira, Serviço Nacional de Inteligência, Direção Nacional da Segurança do Património Público, i servisus autoridade ka administrasoins munisipais, responsável ba halibur, lori no soe lixu, sira ne’ebé halo parte servisu autoridade ka administrasoins munisipais, servisus munisipais ba fornesimentu bee-moos, koveiru sira no sira ne’ebé integra iha ekipa ne’ebé hala’o servisu iha Rejiaun Adminstrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno.

Ho alterasaun daruak ba Dekretu-Lei ne’e, aumenta tan profisionál sira ne’ebé iha direitu ba hetan suplementu remuneratóriu ne’ e hanesan tékniku sira ne’ebé partisipa iha programa vasinasaun kontra Covid-19, guarda prizionál sira, sira ne’ebé servisu protesaun sivíl, inklui bombeiru sira no traballadór sira seluk ne’ebé hala’o serbisu iha sentru izolamentu, profilátiku ka terapéutiku, no sira ne’ebé kuida pasiente Covid-19 sira hanesantau matan ba seguransa no servisu limpeza no mós sira ne’ebé halo jestaun lixu nian.

Ho alterasaun ne’ e, traballadór sira ne’ ebé servisu iha servisu Administrasaun direta ka indireta Estadu nian no hala’o knaar iha risku laran relasiona ho Covid-19 husi marsu 2020, bainhira hatudu prova dokumentál, iha direitu atu hetan pagamentu suplementu remuneratóriu ba kada loron servisu efetivu ne’ebé halo tiha ona.

Ho objetivu atu proteje direitu adquiridu husi traballadór sira iha linha da frente husi kedas marsu 2020 mak Prezidente Repúblika veta Diploma kona-ba Suplementu Remuneratóriu ne’ebé Governu hato’o iha fulan jullu 2021.

Dekretu-Lei ida ne’e akomoda hotu ona preokupasaun ne’ebé Prezidente Repúblika hato’o ba Governu liuhusi mensájen iha 24 juñu 2021.

Dekretu-Lei ne’e hetan aprovasaun husi Konsellu Ministrus iha 4 agostu, Governu haruka mai Prezidénsia iha 11 agostu 2021 no Prezidente Repúblika promulga iha 23 agostu 2021.

MÍDIA PR.