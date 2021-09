PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA ALTERASAUN DAHULUK LEI RESENSEAMENTU ELETORÁL

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 6 setembru 2021

Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo promulga, iha

sexta-feira kotuk, alterasaun dahuluk ba Lei Resenseamentu Eleitoral

tanba Dekretu foun ne’e haktuir ona Konstituisaun RDTL.

Dekretu ida uluk, aprovadu iha 28 juñu 2021, husi Parlamentu Nasional

no Prezidénsia Repúblika simu iha 6 jullu 2021, iha artigu balun

ne’ebé Prezidente Repúblika konsidera la haktuir Konstituisaun RDTL no

tanba razaun ne’e mak haruka ba Tribunal Rekursu atu tetu no foti

desizaun.

Prezidente Repúblika hato’o pedidu ba Tribunal Rekursu hodi halo

fiskalizasaun preventiva ba konstitusionalidade ba alínea k) husi

númeru 1 artigu 13 no númeru 2 artigu 17 no númeru 4 artigu 29.

Akórdaun Tribunal Rekursu deklara katak artigu 17 númeru 2 husi

Dekretu Parlamentu Nasionál mak inkonstitusionál tanba la respeita

direitus ema nian ne’ebé previstu iha artigu 38 Konstituisaun RDTL

kona-ba fó-sai dadus pessoais.

Tanba Akórdaun husi Tribunal Rekursu mak konsidera artigu 17, númeru 2

inkonstitusionál mak Prezidente Repúblika tenke foti desizaun veta

Dekretu ne’e no haruka fila ba Parlamentu Nasional, iha 9 agostu

2021, akompaña ho kópia Akórdaun nian.

Parlamentu Nasionál halo fali apresiasaun ba Dekretu vetadu husi

Prezidente Repúblika no deside hasai tiha artigu 17, númeru 2) no

haruka mai Prezidente Repúblika iha 31 agostu 2021.

Tamba la iha ona inkonstitusionalidade, Prezidente Repúblika promulga,

iha 3 setembru 2021, Dekretu Parlamentu Nasionál ho númeru 43/V.

Tuir preámbulu hato’o husi Parlamentu Nasional, alterasaun dahuluk ba

Lei Resenseamentu Eleitoral halo hodi hadi’ak sistema resenseamentu

eleitorál liuhusi teknolojia no inovasaun ne’ebé loke dalan atu

identifika diakliu kada eleitór, ho risku erru ne’ebé ki’ik tebes.

Aleinde impresaun dijital, sei identifika eleitór ida-idak bazeia ba

ninia karaterístika fízika (dadus biométrikus). Kartaun eleitór

ida-idak sei iha mós “chip” eletróniku ho informasaun hotu-hotu

kona-ba titular kartaun, mai kedas ho mekanismu seguransa ne’ebé

garante katak sei la viola identidade eleitór nian.

