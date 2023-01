PRESIDENTE DA REPÚBLICA ESTÁ PREOCUPADO COM A SITUAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL

Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Dili, 09 de Janeiro de 2023

O Presidente da República, José Ramos-Horta lamentou com as invasões no Congresso Nacional de Brasil, Supermo Tribubal e Palácio Planalto, pelos apoiantes do Ex Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro.

“É com profunda consternação e preocupação que tomo nota, dos eventos bárbaros, violentos de assalto, às instituições democráticas Brasileira, por apoiantes do Ex Presidente Bolsonaro, refugiado neste momento nos Estados Unidos” lamentou o Chefe de Estado, em relação com a situação política no Brasil.

De acordo com o Chefe de Estado, as invasões foram idênticas com incidentes que ocorreram em 2021, onde os apoiantes do Ex Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump invadiram o Capitolio, por não concordarem o resultado de eleições que confirmaram a vitória do atual Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden.

“ Faz lembrar os assaltos orquestrados pelo Ex Presidente Donald Trump, à mais alta, mais simbólica de instiuição de democracia, o congreso Americano que eu pessoalmente conheço muito, muito bem, de longos anos de trabalho, de convivência com aquela velha grande instituição americana, pareçe que foi feito copy paste, o que acoteçeu em Washington, Estados UNidos da América pelos apoiantes do Ex Presidente Bolsonaro e que por coincidência está na florida, Estados Unidos” fundamentou o Presidente da República.

O Premiado Nobel da Pas afirmou que todas as pessoas devem condenar veemente as ações violentas no Brasil.

“É o acto de extrema gravidade, que nos todos, os países da CPLP, União Europeia, todos os países democráticos no mundo, as Nações Unidas, todos nós devemos repudiar e condenar sem equivocos” afirmou o Chefe de Estado.

Recorda-se que o Presidente da República participou no dia 1 de Janeiro de 2023, a cerimónia de tomada de posse do atual Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva.